الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استخراج 2247 شهادة استبيان تراخيص لإقامة مبان داخل الحيز العمراني بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

ثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مجهودات فريق عمل إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام وذلك لإجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات والعمل على إنهاء طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات صلاحية وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة.

 وأكد أن الفترة الحالية تتطلب رصد أي أعمال بناء عشوائي والتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، بالإضافة للحفاظ على مرافق البنية الأساسية في باطن الأرض ومنع الحفر العشوائي للحفاظ على ممتلكات الدولة.

ومن جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر يوليو الماضي قامت بالإنتهاء من إعداد وتسليم (2247) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مبان داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن إعطاء (١٤٣) موافقة فنية لتأمين أعمال الحفر و الإنتهاء من (۱۹) طلب استبيان ضرائب.

الشرقية محافظ الشرقية البنية التحتية شهادات صلاحية بالديوان العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

