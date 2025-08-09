مقتـ ل عنصر شديد الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

لقى عنصر جنائى شديد الخطورة من متجرى المواد المخدرة مصرعة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشرقية.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عنصر جنائى شديد الخطورة سبق إتهامه فى جنايات “ مخدرات ، سلاح نارى ، بلطجة”، بالإتجار فى المواد المخدرة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط بحوزته بندقية آلية وكمية من مخدرى “الحشيش – الهيدرو” .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة.