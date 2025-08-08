إنزال 800 ألف زريعة من أسماك البلطي والمبروك ببحر أبو الأخضر

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية عن إنزال دفعة جديدة من زريعة أسماك البلطي النيلي والمبروك ضمن خطة تنمية وتطوير المسطحات المائية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح المحافظ أنه تم خلال يومين إنزال عدد 400 ألف زريعة من أصبعيات أسماك البلطي النيلي في بحر أبو الأخضر (ميت بشار)، إلى جانب 350 ألف زريعة بلطي نيلي و50 ألف زريعة مبروك حشائش بترعة الإسماعيلية (الجعفرية)، ليصل إجمالي ما تم إطلاقه إلى 800 ألف زريعة.

من جانبها، أوضحت هبة عبد التواب، مديرة وحدة الثروة السمكية بالمحافظة، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية وبالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مشيرة إلى أن الهدف من إطلاق الزريعة هو زيادة المخزون السمكي بالمسطحات المائية، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير مصدر بروتين آمن وصحي لأبناء المحافظة.

وأضافت أن إجمالي ما تم إطلاقه من الزريعة السمكية منذ بداية خطة عام 2024 / 2025 بلغ نحو 6 ملايين زريعة، موزعة على النحو التالي 3 ملايين زريعة بلطي نيلي و2 مليون و250 ألف زريعة مبروك حشائش و750 ألف زريعة مبروك فضي.

بينما أشار المهندس فخري عياد مدير مفرخ العباسة، أن الزريعة السمكية تخضع للفحص البيطري الكامل قبل إنزالها في المسطحات المائية، للتأكد من جودتها وسلامتها البيئية، لافتا إلي أن عمليات الإطلاق تُجرى وفق المعايير العلمية الحديثة المتبعة في هذا المجال.

وشهد فعاليات إطلاق الزريعة ،المهندس محمد عسكر مدير مكتب مصايد الزقازيق والمهندس عبد الله خليل، والمهندس أسامة أحمد من مكتب مصايد الزقازيق.