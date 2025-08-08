بنت الريف | زراعة الشرقية تنفذ ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه ضمن مبادرة " بنت الريف " قامت المديرية بتنفيذ ندوة تثقيفية عن التمكين الإقتصادي للمرأة بالتنسيق مع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة والدكتور ياسر الحريرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والدكتور عبد الوكيل أبو طالب مدير معهد بحوث الإقتصاد الزراعى بحضور الدكتورة فاتن سمير أبو اليزيد منسق عام المحافظة لمبادرة بنت الريف والدكتورة سامية الديب أستاذ الإقتصاد الزراعى بكلية الزراعة والدكتورة جيهان الشوربجى أستاذ علوم الأغذية بكلية الزراعة والدكتور علاء نعمة مدير الوحدة البحثية بالشرقية والدكتور محمد رأفت رئيس بحوث الإقتصاد و المهندسة سامية عسل رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل بالعصلوجي ورئيس لجنة المرأة في الإتحاد العام لشباب العاملين بالشرقية.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة تناولت الحديث عن أهمية دور المرأة باعتبارها ضمير الأمة ونبضها الحارس الأمين على الهوية المصرية بكل أزمة مرت بها والدرع الواقى أمام كل من يحاول النيل من عزيمة هذا الوطن.

وأضاف أن الهدف الأساسي من المبادرة هو توضيح أهمية التمكين الإقتصادى للمرأة بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المراة ورؤية الدولة المصرية 2030 كذلك توضيح أهمية كلا من المشروعات الصغيرة ( حرفية – زراعية – تصنيع ) من أجل تحقيق التمكين و المشروعات المتناهية الصغر من أجل بناء مجتمع أكثر استدامة مشيراً إلى أن التمكين الإقتصادي للمرأة يعتبر أحد أهم مفاتيح التنمية المستدامة حيث يساهم بفاعلية فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحسين مستوى معيشة الأسر وتقليل نسب الفقر.

وفي ختام الندوة تم عرض عدد من المشروعات الناجحة لسيدات تم تمكينهم من أجل الإرتقاء بجودة الحياة من خلال مشروعات صغيرة أصبحت مصدر رزق كريم لهن كما تم توزيع شهادات تقدير للنماذج التى قامت بتنفيذ مشاريع صغيرة فى إطار المبادرة.