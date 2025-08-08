قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراء عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن مشاجرة نادي النصر
الإيجار القديم 2025 .. زيادة مؤقتة 250 جنيها ومهلة 7 سنوات لحسم العلاقة
العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025
من قصر الاتحادية إلى منزل عبد الناصر | رسائل تاريخية وسياسية من زيارة رئيس فيتنام.. حكاية أمتين وقفتا ضد إمبراطوريات
الطرد الأول في الدوري .. بيراميدز يخسر الكرتي بالدقائق الأولى أمام وادي دجلة
دقيقة حداد في انطلاق الدوري.. بيراميدز يفتتح موسمه أمام وادي دجلة بغيابات مؤثرة
قمر صيد السمك يزين سماء مصر بنسبة لمعان 100%.. لا تفوت مشاهدته
تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025
ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة
تجوع كرامته.. خطيب المسجد النبوي: حين يحرم الإنسان من الطعام لا تجوع معدته
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
أزمة استقالات تضرب حكومة ستارمر.. هدية سياسية للمعارضة على طبق من ذهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بنت الريف | زراعة الشرقية تنفذ ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه ضمن مبادرة " بنت الريف " قامت المديرية بتنفيذ ندوة تثقيفية عن التمكين الإقتصادي للمرأة بالتنسيق مع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة والدكتور ياسر الحريرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والدكتور عبد الوكيل أبو طالب مدير معهد بحوث الإقتصاد الزراعى بحضور الدكتورة فاتن سمير أبو اليزيد منسق عام المحافظة لمبادرة بنت الريف والدكتورة سامية الديب أستاذ الإقتصاد الزراعى بكلية الزراعة والدكتورة جيهان الشوربجى أستاذ علوم الأغذية بكلية الزراعة والدكتور علاء نعمة مدير الوحدة البحثية بالشرقية والدكتور محمد رأفت رئيس بحوث الإقتصاد و المهندسة سامية عسل رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل بالعصلوجي ورئيس لجنة المرأة في الإتحاد العام لشباب العاملين بالشرقية.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة تناولت الحديث عن أهمية دور المرأة باعتبارها ضمير الأمة ونبضها الحارس الأمين على الهوية المصرية بكل أزمة مرت بها والدرع الواقى أمام كل من يحاول النيل من عزيمة هذا الوطن.

وأضاف أن الهدف الأساسي من المبادرة هو توضيح أهمية التمكين الإقتصادى للمرأة بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المراة ورؤية الدولة المصرية 2030 كذلك توضيح أهمية كلا من المشروعات الصغيرة ( حرفية – زراعية – تصنيع ) من أجل تحقيق التمكين و المشروعات المتناهية الصغر من أجل بناء مجتمع أكثر استدامة مشيراً إلى أن التمكين الإقتصادي للمرأة يعتبر أحد أهم مفاتيح التنمية المستدامة حيث يساهم بفاعلية فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحسين مستوى معيشة الأسر وتقليل نسب الفقر.

وفي ختام الندوة تم عرض عدد من المشروعات الناجحة لسيدات تم تمكينهم من أجل الإرتقاء بجودة الحياة من خلال مشروعات صغيرة أصبحت مصدر رزق كريم لهن كما تم توزيع شهادات تقدير للنماذج التى قامت بتنفيذ مشاريع صغيرة فى إطار المبادرة.

الشرقية محافظ الشرقية القطاع الزراعي المعاملات الزراعية وزيادة إنتاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

خلال جلسة المزاد

الإسكان: طرح محال وصيدلية ووحدات إدارية للبيع بالنوبارية الجديدة والشروق

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الجمعة 8-8-2025 فى البنك الأهلى ومصر

موانئ وجمارك

الجمارك تبيع بضائع وسيارات بـ 39.34 مليون جنيه لمينائي بورسعيد ودمياط

بالصور

تحسن الحالة النفسية.. أفضل أطعمة لمرضى الغدة الدرقية

أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية
أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية
أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية

فوائد بذور اليقطين المثبتة علميا للبشرة والجسم

فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية

إنزال 800 ألف زريعة من أسماك البلطي والمبروك ببحر أبو الأخضر

زريعه اسماك
زريعه اسماك
زريعه اسماك

بنت الريف | زراعة الشرقية تنفذ ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد