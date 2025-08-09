مسؤول: أي اتفاق بين ترامب وبوتين لن يكون ذا قيمة دون مشاركة أوروبا وأوكرانيا

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أوروبي قوله إن أي اتفاق محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يكون له قيمة حقيقية ما لم يشمل مشاركة فعالة من أوروبا وأوكرانيا، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

عرقلة الاجتماع

وقال المبعوث الروسي لشؤون الاستثمار كيريل دميترييف اليوم السبت إن بعض الدول ستبذل "جهوداً جبارة" لعرقلة الاجتماع الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أنه سيعقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف الشهر الجاري، بحسب "العربية".

واتهم دميترييف دولاً لم يحددها بالاسم بالسعي إلى إطالة أمد الحرب.

وقال في منشور على تليجرام: "مما لا شك فيه أن عدداً من الدول الراغبة في استمرار الصراع ستبذل جهوداً جبارة لعرقلة الاجتماع المقرر بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب"، موضحاً أنه يقصد بالجهود "الاستفزازات والتضليل".