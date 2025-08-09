ذخائر من مخلفات العدوان الاسرائيلي تصيب عسكريين بالجيش اللبناني

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم "السبت" بأن ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي على لبنان انفجرت في بلدة مجدلزون، وقد أسفرت عن إصابة عدد من أفراد الجيش اللبناني.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن انفجار الذخائر غير المنفجرة جاء خلال تفكيك فريق هندسة تابع للجيش اللبناني بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور، منوهة بأن هناك معلومات عن وقوع ٳصابات وبينهم شهداء.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا على جنوب لبنان، خلال العام الماضي تسبب في مقتل وإصابة آلاف اللبنانيين، وعلى الرغم من توقيع اتفاقية للهدنة بين إسرائيل وحزب الله إلا أن جيش الاحتلال لايزال يشن غارات جوية على لبنان.