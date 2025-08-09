خطة لموت الرهائن.. إسرائيليون يدعون للإضراب اعتراضا على احتلال غزة بالكامل

يعتزم آلاف الإسرائيليين تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء الكيان المحتل مساء السبت اعتراضا على خطة الحكومة للسيطرة على مدينة غزة بعد 22 شهرًا من الحرب ضد حماس، حيث دعت عائلات الأسرى إلى إضراب عام اعتراضًا على الخطة التي يحذرون من أنها ستمثل ناقوس موت للرهائن.

وقال منتدى الرهائن والعائلات المفقودة في بيان صحفي حول مسيراته القادمة: "إن راية حمراء زاهية ترفرف فوق قرار الحكومة بالتضحية بأحبائنا"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وحث المنتدى صناع القرار على: "التوصل إلى صفقة شاملة للرهائن، ووقف الحرب، وإعادة أحبائنا - لقد انتهى وقتهم".

كان مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر ليلة الخميس - الجمعة الاستيلاء على مدينة غزة على الرغم من اعتراض الجيش بأن هذه الخطوة ستُعرض الأسرى للخطر، وتُعرض القوات للخطر بلا داعٍ، وتُعمق الأزمة الإنسانية في غزة.

هذا القرار، الذي واجه انتقادات شديدة محليًا ودوليًا، بدا وكأنه تراجع عن نية رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المعلنة للسيطرة على غزة بأكملها.

وسيُقيم منتدى العائلات، الذي يُمثل غالبية عائلات الرهائن، مسيرات في تل أبيب والقدس، مع تجمعات أصغر في عشرات المواقع الأخرى.

وبعد التجمع المركزي في ساحة الرهائن بتل أبيب، ستنظم عائلات الرهائن وأنصارهم مسيرة احتجاجية حول مقر جيش الاحتلال الإسرائيلي القريب، وفقًا للمنتدى.

وقبيل التجمع، من المقرر أيضًا أن تقيم عائلات الرهائن "استعراضًا للجوع" في الساحة، حيث سيجلسون حول طاولة مُجهزة لتناول وجبة من الفاصوليا المعلبة - الطعام الذي قُدّم للرهينة إيفياتار ديفيد في لقطات دعائية نشرتها حماس الأسبوع الماضي، والتي أظهرته في حالة هزال شديد.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه يُعتقد أن عشرين شخصًا على قيد الحياة، وهناك مخاوف بالغة على سلامة اثنين آخرين. كما تحتجز حماس جثة جندي إسرائيلي قُتل في غزة عام 2014.