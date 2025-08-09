قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار البنزين اليوم السبت 9-8-2025
بدر عبد العاطي: توافق بين مصر وتركيا حول سبل التعامل مع أزمات المنطقة
شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
مقابل 250 مليون.. عرض خيالي لإقامة بطولة السوبر المصري في هذه الدولة
اللجنة العربية الإسلامية تدين مخطط السيطرة على غزة وتطالب بوقف العدوان
ليس ضغط عمل..تفاصيل وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
خطة لموت الرهائن.. إسرائيليون يدعون للإضراب اعتراضا على احتلال غزة بالكامل
توافق مصري تركي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة
وقفة تضامنية في نيويورك دعمًا لموقف مصر الإنساني تجاه غزة
وزير الخارجية: توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا
محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك
ما الفرق بين سجدة وصلاة الشكر ؟ .. دار الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

39 شهيدا في غزة خلال 24ساعة..و11حالة وفاة بالمجاعة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أكدت منظمة الأونروا أن عمليات الإنزال الجوي في غزة مستمرة رغم تحذيرات هيئات دولية من أنها باهظة التكلفة وغير فعالة.

فيما ذكرت وزارة الصحة في غزة أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 39 شهيـــدًا و 491 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,369 شهيـــدًا 152,850 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

بلغت حصيلة الشهــــــداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,862 شهيـــــدًا و 40,809 إصابة.

كما افادت وزارة الصحة في غزة أنه بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 21 شهـــــيدًا و 341 إصابة.

وذكرت أن إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات: 1,743 شهيــــدًا وأكثر من 12,590 إصابة.

كما قالت وزارة الصحة في غزة أنه سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212 حالة وفاة، من ضمنهم 98 طفلًا.

منظمة الأونروا وزارة الصحة غزة شهيدًا ساعة حصيلة العدوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بنها

استحداث 12 برنامجا دراسيا جديد بكليات جامعة بنها.. ومنصة جديدة لتسويق مشروعات التخرج

اجتماع وزيرة التنمية المحلية

خطوات جادة لتطوير نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظات بمساعدة شركة عالمية

اجتماع محافظ اسيوط

انهاء التكتلات الإنتاجية..توجهات عاجلة من محافظ أسيوط للأجهزة التنفيذية|تفاصيل

بالصور

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب

بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

ريفيان
ريفيان
ريفيان

شاهد سيارة نيسان ألتيما توين بمظهرها الجديد لعام 2026

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

برفقة زوجها.. مي كساب تستعرض رشاقتها على الشاطئ

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد