39 شهيدا في غزة خلال 24ساعة..و11حالة وفاة بالمجاعة

أكدت منظمة الأونروا أن عمليات الإنزال الجوي في غزة مستمرة رغم تحذيرات هيئات دولية من أنها باهظة التكلفة وغير فعالة.

فيما ذكرت وزارة الصحة في غزة أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 39 شهيـــدًا و 491 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,369 شهيـــدًا 152,850 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

بلغت حصيلة الشهــــــداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,862 شهيـــــدًا و 40,809 إصابة.

كما افادت وزارة الصحة في غزة أنه بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 21 شهـــــيدًا و 341 إصابة.

وذكرت أن إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات: 1,743 شهيــــدًا وأكثر من 12,590 إصابة.

كما قالت وزارة الصحة في غزة أنه سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 212 حالة وفاة، من ضمنهم 98 طفلًا.