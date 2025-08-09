توغل رتل إسرائيلي داخل الأراضي السورية في اختراق متكرر

كشفت مصادر سورية أن رتل عسكري للاحتلال الإسرائيلي مؤلف من 10 آليات يتوغل نحو قرية رويحينة باتجاه قرية رسم الحلبي بريف القنيطرة.



كما توغلت قوة أخرى من قاعدة تل أحمر باتجاه طريق بريقة - كودنة وتقوم بإنشاء حاجز بالمكان، في استمرار من قبل إسرائيل في اختراق سوريا وسيادتها دون رادع.

من ناحية أخرى، أعلنت سوريا أنها لن تشارك في الاجتماعات المقبلة في باريس التي تضم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، نقلا عن مصدر حكومي عبر وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) يوم السبت.

انتقد المصدر منتدىً سابقًا نظمته قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، واصفًا إياه بخرق لاتفاق قائم بين دمشق والجماعة.



أكدت الحكومة السورية أنها ستتجنب التفاوض مع أي طرف يسعى إلى "إحياء حقبة المنطقة السابقة"، في إشارة إلى رفضها للمحادثات التي يُنظر إليها على أنها تتحدى سلطتها، وفقًا لما أوردته نيوز.آز نقلاً عن رويترز .

ويؤكد هذا التطور التوترات المستمرة بين الحكومة السورية والقوات التي يقودها الأكراد بشأن السيطرة والترتيبات السياسية في شمال سوريا.