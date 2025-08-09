إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير بنيويورك

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح اليوم السبت جراء إطلاق نار وقع في ساحة تايمز سكوير الشهيرة وسط مدينة نيويورك، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية.

وقالت شرطة نيويورك ، إن الحادث وقع في أحد أكثر المواقع ازدحامًا بالزوار والسياح، مشيرة إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون أن تكشف على الفور عن حالتهم الصحية.

وأضافت الشرطة، أن قواتها هرعت إلى مكان الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا واسعًا، فيما بدأت عمليات بحث عن المشتبه به أو المشتبه بهم المتورطين في إطلاق النار.

ولم تتضح بعد دوافع الحادث، في حين تشهد المنطقة حركة سياحية نشطة، مما أثار حالة من الهلع بين المارة.