قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش السوداني: متمردو الدعم السريع أعدموا 12 شخصا داخل مستشفى النهود
وظائف شاغرة من وزارة الشباب في شركات و بنك saib لجميع المؤهلات والتخصصات
إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير بنيويورك
الرعاية الصحية تعلن نجاح أول جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ بمستشفى أسوان التخصصي
شاهد.. لحظة سقوط منطاد هوائي بسقف مدرسة
التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم
لا تعرف الملل ..التحطيب لعبة فرعونية تزدهر فى أفراح وموالد الصعيد | صور
ننشر رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025
فاينانشال تايمز: ما زال هناك أمل في إبرام صفقة لوقف الحرب على غزة
وزير الزراعة يوجه بسرعة إنجاز أعمال التطوير بمحطة الزهراء للخيول العربية
ألمانيا تعاقب إسرائيل بحذر.. وإنذار من الأونروا عن الأوضاع في غزة
اتكسرت 7 قطع.. تفاصيل إصابة شيرين الخطيرة في الركبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير بنيويورك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح اليوم السبت جراء إطلاق نار وقع في ساحة تايمز سكوير الشهيرة وسط مدينة نيويورك، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية.

وقالت شرطة نيويورك ، إن الحادث وقع في أحد أكثر المواقع ازدحامًا بالزوار والسياح، مشيرة إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون أن تكشف على الفور عن حالتهم الصحية.

وأضافت الشرطة، أن قواتها هرعت إلى مكان الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا واسعًا، فيما بدأت عمليات بحث عن المشتبه به أو المشتبه بهم المتورطين في إطلاق النار.

ولم تتضح بعد دوافع الحادث، في حين تشهد المنطقة حركة سياحية نشطة، مما أثار حالة من الهلع بين المارة.

تايمز سكوير نيويورك إطلاق نار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

شيكو بانزا

مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله

أحمد عبدالعزيز

رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا

ترشيحاتنا

شيكو بانزا

هل يعاقب الزمالك شيكو بانزا بعد اعتراضه على الاستبدال أمام سيراميكا؟

أحمد عيد عبد الملك

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة للجمهور بعد الفوز على سيراميكا

خوسيه ريبيرو

تفوق أحمر .. تاريخ مواجهات الأهلي ومودرن سبورت قبل مباراة الليلة

بالصور

ملابس صيفية .. رنا رئيس تثير الجدل بظهورها الأخير

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل

ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية

بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية

لوك كاجوال.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

فيديو

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد