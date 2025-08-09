وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر الإنساني تجاه غزة | شاهد

شهد محيط مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية وقفة تضامنية دعمًا لموقف مصر الإنساني الثابت تجاه غزة، ورفضًا لمحاولات تزييف الحقائق وتشويه الدور المصري.

وخلال الوقفة التي شارك فيها مصريون وفلسطينيون رُفعت شعارات تُشيد بالدور المصري التاريخي في تمرير المساعدات وإنقاذ الأرواح، في ظل استمرار القصف والعدوان، وسط محاولات إعلامية ممنهجة لتحميل مصر مسؤولية ما لا تتحمّله.

الوقفة شهدت تفاعلًا لافتًا من جنسيات مختلفة، وتم توصيل رسائل مباشرة للمشاركين الأجانب والفلسطينيين المعارضين، تُوضّح الحقائق على الأرض، وتدعو لوقف الهجوم الإعلامي غير العادل ضد مصر.

ورغم استفزازات البعض أثناء رفع العلم المصري، نجح المنظمون في الحفاظ على الشكل السلمي والحضاري، وتم استكمال الوقفة بروح وطنية عالية.