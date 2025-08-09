قائد القوات الجوية الهندية: أسقطنا 6 طائرات عسكرية باكستانية في حرب مايو

أعلن قائد القوات الجوية الهندية المارشال أ. ب. سينج اليوم السبت، أن الهند أسقطت خمس طائرات مقاتلة باكستانية وطائرة عسكرية أخرى خلال اشتباكات في مايو، في أول تصريح من نوعه للبلاد بعد أشهر من أسوأ صراع عسكري لها مع جارتها منذ عقود.

وقال قائد القوات الجوية الهندية، في فعالية بمدينة بنجالورو الجنوبية، إن معظم الطائرات الباكستانية أُسقطت بواسطة نظام صواريخ أرض-جو إس-400 الهندي روسي الصنع واستشهد ببيانات التتبع الإلكتروني لتأكيد الضربات، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح: "لدينا ما لا يقل عن خمس مقاتلات مؤكدة، وطائرة كبيرة واحدة"، مضيفًا أن الطائرة الكبيرة، التي قد تكون طائرة استطلاع، أُسقطت على مسافة 300 كيلومتر (186 ميلًا).

وأضاف: "هذه في الواقع أكبر عملية إسقاط جوي مسجلة على الإطلاق".

لم يستجب الجيش الباكستاني فورًا لطلب التعليق. ولم يذكر سينغ نوع الطائرات المقاتلة التي أُسقطت.

وسبق لإسلام آباد، التي تُشغّل قواتها الجوية بشكل أساسي طائرات صينية الصنع وطائرات إف-16 أمريكية، أن نفت سابقًا إسقاط الهند أي طائرة باكستانية خلال القتال الذي دار بين الجارتين النوويتين في الفترة من 7 إلى 10 مايو.

وزعمت باكستان أنها أسقطت ست طائرات هندية خلال الاشتباكات، بما في ذلك مقاتلة رافال فرنسية الصنع. واعترفت الهند ببعض الخسائر لكنها نفت خسارة ست طائرات.

وكان قائد القوات الجوية الفرنسية، الجنرال جيروم بيلانجر، قد صرّح سابقًا بأنه رأى أدلة على فقدان ثلاث مقاتلات هندية، بما في ذلك مقاتلة رافال ولم يُعلّق سلاح الجو الهندي على هذه المزاعم.