صدمة نتنياهو.. كل أجهزة أمن الاحتلال ووزراء رفضوا خطة احتلال غزة

رفضا للاحتلال والتهجير واحتلال غزة، قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن أكثر من 200 كاتب بريطاني وقعوا رسالة تدعو إلى مقاطعة الاحتلال فوراً وبشكل كامل بسبب مجاعة غزة.

فيما ذكر الصحفي الإسرائيلي، بن كاسبيت، عبر صحيفة "معاريف" العبرية أن أمر احتلال غزة غير واقعي، وأنه لا يمكن الانتصار على جماعة لها حاضنة شعبية بضغطة زر، قاصدا حماس والمقاومين.

فيما أوضحت الصحفية الفلسطينية يسرى العكلوك حجم الكارثة وأن أخبار "نية احتلال غزة بالكامل" لا تستحوذ على اهتمام الفلسطينيين في غزة، بقدر اهتمامهم بأسعار الطعام المتاح اليوم.

وقالت: "بالنسبة لي: قلقي من خبر الاجتياح والاحتلال قد زال مع أول رشفة "نسكافيه" اليوم بعد شعور من الحرمان! لن يضروك إلا بشيء كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجعت الصحف".

وإلى الآن رمت إسرائيل قنابل فاقت قوتها 8 أضعاف القنبلة النووية بأكثر من 100 ألف طن من القنابل ألقاها الاحتلال على غزة منذ بدء الإبادة.

في العنوان والخبر الأبرز، فقد قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة خلال اجتماع الكابينت.

وذكرت أن رؤساء أجهزة الأمن في دولة الاحتلال تحفظوا على احتلال مدينة غزة ورأوا أن اقتراح رئيس الأركان هو الأنسب وأن احتلال غزة يعرض الأسرى والجنود للخطر.

واعتبىر مسئولو الأمن ووزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، ورئيس حزب شاس أرييه درعي، أن الفرصة السياسية لم تستنفد ويمكن التوصل لاتفاق جزئي.