ألمانيا تعاقب إسرائيل بحذر.. وإنذار من الأونروا عن الأوضاع في غزة

قررت ألمانيا في خطوة نادرة منهل وهي الداعمة للاحتلال بقوة تعليق صادرات عتاد عسكري إلى "إسرائيل" وذلك لما يجري من جرائم مرعبة بغزة.



واعتبرت ألمانيا أن تعليقها للأسلحة لأنها يمكن أن تستخدم من قبل إسرائيل في غزة، معتبرة التعليق قرار نافذ حتى إشعار آخر.

وفاقت ما ألقته إسرائيل على غزة ما قوته 8 أضعاف القنبلة النووية .



كما قالت وكالة "الأونروا": أنه يتم بيع ملايين قوالب الصابون يومياً حول العالم.. لكن في غزة، العثور على الصابون شبه مستحيل.

ذكرت أن هناك حاجة لتدفق منتظم لمستلزمات النظافة الأساسية، بما في ذلك الصابون والشامبو والفوط الصحية.

كما يجب أن تصل المساعدات على نطاق واسع للأشخاص الأكثر احتياجاً في غزة فلا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا.

وطالبت الاونروا كثيرا بادخال مساعدات الغذاء والماء والدواء والنظافة الشخصية وتفعيل خطوط الماء والكهرباء الا أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في ارهابه بغرض الابادة امام كاميرات و مراقبة العالم.

