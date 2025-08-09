قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تعاقب إسرائيل بحذر.. وإنذار من الأونروا عن الأوضاع في غزة
أمريكا وأوكرانيا وحلفاء أوروبيون يجتمعون في بريطانيا قبل قمة ترامب وبوتين
التشكيل المتوقع.. تريزيجيه يقود الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري
تراجع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر
ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
الشكاوى الحكومية تتلقي 218 ألف بلاغ في شهر
أخبار العالم

الاحتلال يضرب غزة بما يعادل 8 قنابل نووية من نوع هيروشيما حتى الآن.. ماذا يريد الصهاينة؟

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

يوميا يقصف الاحتلال قطاع غزة ، الموصوف ب"الجيب الصغير الفلسطيني" المطل على البحر المتوسط لا لشيئ إلا لارتكاب مجازر تجبر الفلسطينيين على النزوح من أرضهم بلا رجعة.

لكن المدهش في الأمر أن ما قصفت به إسرائيل يفوق ما قصفت به دول بعضها في الحرب العالمية الثانية أو ما قصفت به أمريكا العراق في غزوها له قبل عشرين سنة.

ووفقا لآخر البيانات من الوكالات الإخبارية العالمية، فإن إسرائيل تكون قصفت الأبرياء بما يعادل 8 قنابل نووية أو 100 ألف طن متفجرات.

وأسقطت إسرائيل 100 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، أو ما يزيد على 100 ألف طن، منذ بدء الإبادة الجماعية قبل نحو سنتين.

أسفر هذا الهجوم المتواصل عن استشهاد  أكثر من 62 ألف فلسطيني، وارتكاب أكثر من 12 ألف مجزرة، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وفصّل البيان حجم الدمار منذ بدء الحملة الصهيونية المسعورة في 7 أكتوبر 2023.

ولتوضيح حجم التفجير، بلغت قوة القنبلة الذرية التي أُلقيت على هيروشيما عام ١٩٤٥ حوالي ١٥ ألف طن، وهذا يعني أن إجمالي قصف غزة يعادل ما يقارب ٨ قنابل من نوع هيروشيما.

ووفقاً لخبراء مستقلين ومنظمات غير حكومية وعدة مؤسسات دولية، تجري إبادة جماعية تتسم بنية صريحة للإبادة وإنكار القانون الإنساني الدولي في غزة.

وتجري إبادة جماعية لها أيضاً عواقب وخيمة على النظم البيئية ، وتنتهك حق الكثيرين في التمتع ببيئة صحية والعيش فيها. 

الاحتلال غزة 8 قنابل نووية الاحتلال يمحو غزة بما يعادل 8 قنابل نووية كيف ذلك

