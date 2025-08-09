قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تعاقب إسرائيل بحذر.. وإنذار من الأونروا عن الأوضاع في غزة
اتكسرت 7 قطع.. تفاصيل إصابة شيرين الخطيرة في الركبة
العتبة وصلاح ويسرا.. السفير البريطاني يتغزل في مصر بعد انتهاء عمله بالقاهرة
أمريكا وأوكرانيا وحلفاء أوروبيون يجتمعون في بريطانيا قبل قمة ترامب وبوتين
التشكيل المتوقع.. تريزيجيه يقود الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري
تراجع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر
ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
أخبار العالم

الكرملين يكشف الهدف من قمة بوتين وترامب في ألاسكا

قسم الخارجي

أعلن الكرملين، اليوم السبت، عن عقد قمة مرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة المقبل في ولاية ألاسكا، واصفًا اختيار الموقع بأنه "خيار منطقي تمامًا".

أهداف قمة بوتين وترامب 

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن يوري أوشاكوف، المسؤول في الكرملين، قوله إن "روسيا والولايات المتحدة جارتان متقاربتان جغرافيًا، وتحدان بعضهما البعض، لذا يبدو منطقيًا أن يعبر وفدنا جوا عبر مضيق بيرينج لعقد هذه القمة المهمة والمنتظرة بفارغ الصبر". وأوضح أوشاكوف أن المباحثات بين الزعيمين ستركز على "الخيارات الممكنة للتوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للأزمة الأوكرانية".

كما أكد الكرملين توجيه دعوة رسمية للرئيس الأمريكي لزيارة روسيا عقب القمة. 

اتفاق لوقف الحرب الأوكرانية

وفي السياق، أفادت وكالة "بلومبرج" بأن موسكو وواشنطن تسعيان للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع إقرار بسيطرة روسيا على الأراضي التي سيطرت عليها خلال عمليتها العسكرية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن مفاوضات تجرى بين مسؤولين من الجانبين للتوصل إلى تفاهم بشأن وضع هذه الأراضي قبل القمة. 

من جانبه، اقترح ترامب، خلال تصريحات من البيت الأبيض، اتفاقًا يتضمن تبادلًا للأراضي بين الطرفين "بما يحسن وضع كل منهما"، على حد قوله.

