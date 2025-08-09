العتبة وصلاح ويسرا.. السفير البريطاني يتغزل في مصر بعد انتهاء عمله بالقاهرة

عبر السفير البريطاني في القاهرة جاريث بيلي، عن مدى حبه وعشقه لمصر مع نهاية عمله بكلمات مؤثرة تحدث فيها عن العتبة والسير مجدي يعقوب واللاعب العالمي محمد صلاح، وسوق الكتب في العتبة، من خلال فيديو نشره عبر الحساب الرسمي للسفارة بموقع "فيسبوك".

السفير البريطاني يودع مصر

وقال السفير البريطاني إنه تلميذ لمصر، تعلم فيها الصبر، وأهمية الأسرة، فضلًا عن خفة الدم وأهميتها، ووصف مصر بأنها شيء جميل مثل الحلويات الشهيرة موضحًا: "لو مصر طبق أكل هختار بسبوسة، فخفخينا أي حاجة حلوة علشان مصر حلوة، وأكتر الجُمل المصرية اللي مكملة معايا حتى بعد ما أمشي: حبيبي، حبيب قلبي، خليك قاعد".

وكشف "بيلي" عن أن أكثر لحظات فخره خلال توليه منصبه سفيرا للندن بالقاهرة، وهي وصوله مع الأمير تشارلز في زيارته للأهرامات ليلًا بشكلها المبهر.

وأشار إلى أنه منبهر ببعض الشخصيات مثل الفنانة يسرا التي قال عنها: "يسرا أكتر حد منبهر بيه، أول مرة عرفتها فكرتها حد تاني، وحصل سوء تفاهم بس كانت متفاهمة وقالت مفيش مشكلة".

وأضاف أن دكتور مجدي يعقوب الذي يعتبر السفير البريطاني لمصر والمصريين في بريطانيا، ويعتبره أيضًا جراح القلوب، وأيضًا محمد صلاح لكنه لم يعرفه شخصيًا.

سانت كاترين وواحة سيوة

وفيما يتعلق بالأماكن العالقة في ذهن السفير البريطاني، قال "إن أكثر الأماكن التي تعلق بها في مصر هي سانت كاترين، فهي مكان مقدس للديانات الثلاث، وهي روح باقية حتى الآن، وأضاف أنه إذا أُتيحت له فرصة رسم لوحة عن تجربته في مصر، فسوف يرسم سيوة لأنها مكان خاص، الفلوكة، سوق الكتب في العتبة، المنيا، الدلتا، المحلة الكبرى، سوهاج، وقنا".

وأعرب عن إعجابه الشديد بأغنية 3 دقات لـ"أبو"، موضحا أنه سوف يأتي مرة أخرى بعد عام، وفي نهاية حديثه قال: "السنين اللي قضّيتها في مصر كانت من أغنى وأجمل السنين في حياتي، اتعلمت كتير، واتأثرت أكتر بالناس، بروح المكان، وبالكرم اللي مالهوش مثيل، شكرًا من قلبي لكل حد قابلته، ولكل لحظة حلوة عشتها هنا، هفضل شايل مصر في قلبي دايمًا، مش بس كدبلوماسي.. لكن كإنسان حب البلد دي بجد، كل التوفيق للسفير الجديد مارك برايسون-ريتشاردسون.. متأكد إنه هيحب مصر زي ما أنا حبيتها، أنا شربت من النيل بجد وبصحة جيدة الحمدلله وهرجع تاني".