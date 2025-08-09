قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر يكشف سر اختفاء الرقم 25 من الزمالك بعد رحيل زيزو
أرقام رسمية عن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025
إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب طنطا يثير موجة غضب
ضحايا البطون الخاوية.. جيش الاحتلال يستهدف غزة بالمدفعية والزوارق الحربية
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر الإنساني تجاه غزة | شاهد
جامعة القاهرة تكشف ملابسات وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
النفسية في السما.. خالد الغندور يكشف سبب احتفال جمهور الزمالك
النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو وسط توترات جيوسياسية وتجارية
مصر وتركيا تؤكدان رفضهما لقرار إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
الجيش السوداني: متمردو الدعم السريع أعدموا 12 شخصا داخل مستشفى النهود
وظائف شاغرة من وزارة الشباب في شركات و بنك saib لجميع المؤهلات والتخصصات
إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير بنيويورك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
العتبة وصلاح ويسرا.. السفير البريطاني يتغزل في مصر بعد انتهاء عمله بالقاهرة

عبر السفير البريطاني في القاهرة جاريث بيلي، عن مدى حبه وعشقه لمصر مع نهاية عمله بكلمات مؤثرة تحدث فيها عن العتبة والسير مجدي يعقوب واللاعب العالمي محمد صلاح، وسوق الكتب في العتبة، من خلال فيديو نشره عبر الحساب الرسمي للسفارة بموقع "فيسبوك".

السفير البريطاني يودع مصر

وقال السفير البريطاني إنه تلميذ لمصر، تعلم فيها الصبر، وأهمية الأسرة، فضلًا عن خفة الدم وأهميتها، ووصف مصر بأنها شيء جميل مثل الحلويات الشهيرة موضحًا: "لو مصر طبق أكل هختار بسبوسة، فخفخينا أي حاجة حلوة علشان مصر حلوة، وأكتر الجُمل المصرية اللي مكملة معايا حتى بعد ما أمشي: حبيبي، حبيب قلبي، خليك قاعد".

وكشف "بيلي" عن أن أكثر لحظات فخره خلال توليه منصبه سفيرا للندن بالقاهرة، وهي وصوله مع الأمير تشارلز في زيارته للأهرامات ليلًا بشكلها المبهر.

وأشار إلى أنه منبهر ببعض الشخصيات مثل الفنانة يسرا التي قال عنها: "يسرا أكتر حد منبهر بيه، أول مرة عرفتها فكرتها حد تاني، وحصل سوء تفاهم بس كانت متفاهمة وقالت مفيش مشكلة".

وأضاف أن دكتور مجدي يعقوب الذي يعتبر السفير البريطاني لمصر والمصريين في بريطانيا، ويعتبره أيضًا جراح القلوب، وأيضًا محمد صلاح لكنه لم يعرفه شخصيًا.

سانت كاترين وواحة سيوة

وفيما يتعلق بالأماكن العالقة في ذهن السفير البريطاني، قال "إن أكثر الأماكن التي تعلق بها في مصر هي سانت كاترين، فهي مكان مقدس للديانات الثلاث، وهي روح باقية حتى الآن، وأضاف أنه إذا أُتيحت له فرصة رسم لوحة عن تجربته في مصر، فسوف يرسم سيوة لأنها مكان خاص، الفلوكة، سوق الكتب في العتبة، المنيا، الدلتا، المحلة الكبرى، سوهاج، وقنا".

وأعرب عن إعجابه الشديد بأغنية 3 دقات لـ"أبو"، موضحا أنه سوف يأتي مرة أخرى بعد عام، وفي نهاية حديثه قال: "السنين اللي قضّيتها في مصر كانت من أغنى وأجمل السنين في حياتي، اتعلمت كتير، واتأثرت أكتر بالناس، بروح المكان، وبالكرم اللي مالهوش مثيل، شكرًا من قلبي لكل حد قابلته، ولكل لحظة حلوة عشتها هنا، هفضل شايل مصر في قلبي دايمًا، مش بس كدبلوماسي.. لكن كإنسان حب البلد دي بجد، كل التوفيق للسفير الجديد مارك برايسون-ريتشاردسون.. متأكد إنه هيحب مصر زي ما أنا حبيتها، أنا شربت من النيل بجد وبصحة جيدة الحمدلله وهرجع تاني".

