أمريكا وأوكرانيا وحلفاء أوروبيون يجتمعون في بريطانيا قبل قمة ترامب وبوتين

كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن مسئولين كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا وعدة دول أوروبية يخططون للاجتماع هذا الأسبوع في المملكة المتحدة لمحاولة التوصل إلى مواقف مشتركة قبل انعقاد اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الخطط للموقع الأمريكي إن فكرة عقد اجتماع شخصي في المملكة المتحدة طرحت خلال اتصال هاتفي جرى الليلة الماضية بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين، وهي المكالمة الثالثة من نوعها التي تتم في ثلاثة أيام.

ولا تزال التفاصيل اللوجستية للاجتماع المقترح قيد المناقشة، بما في ذلك من سيشارك فيه، بحسب (أكسيوس).



ولفت الموقع إلى أن ترامب عقد مؤتمرا هاتفيا، الأربعاء الماضي، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من الزعماء الأوروبيين لإطلاعهم على الاجتماع الذي عقد بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وبوتين.



وكشف مصدران أن ويتكوف قال للمشاركين في المؤتمر إن بوتين وافق على إنهاء الحرب إذا وافقت أوكرانيا على التنازل عن منطقتي لوهانسك ودونيتسك، اللتين سيطرت عليهما روسيا منذ بداية العملية العسكرية، بالإضافة إلى التنازل عن شبه جزيرة القرم.

وقال مسؤول أوكراني لأكسيوس إنه حتى لو وافق زيلينسكي على مطالب بوتين، فسيتعين عليه إجراء استفتاء لأنه لا يستطيع التنازل عن الأراضي بموجب الدستور الأوكراني.



ولفت (أكسيوس) إلى أن أوكرانيا والعديد من أعضاء حلف الشمال الأطلسي (ناتو) يشعرون بالقلق بشكل خاص من إمكانية أن يوافق ترامب على مقترحات بوتين لإنهاء الحرب دون أخذ مواقفهم بعين الاعتبار.



وبدأ الزخم الجديد في محادثات أوكرانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن التقى ويتكوف وبوتين في موسكو الأربعاء الماضي، قبل يومين فقط من انتهاء مهلة ترامب التي منحها لبوتين بوقف إطلاق النار أو فرض عقوبات.



وأعلن ترامب، أمس الجمعة، أنه سيلتقي بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية في 15 أغسطس الجاري وستكون هذه الرحلة الأولى التي يجريها بوتين في الولايات المتحدة منذ عقد.