بعد صورتها مع محمد رمضان.. من هي لارا ترامب؟ وكيف اقتحمت عالمي السياسة والفن؟

أثار ظهور الفنان المصري محمد رمضان إلى جانب لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في صورة نشرها عبر حساباته الرسمية، موجة من التكهنات.

اللقاء الذي جرى داخل منزل لارا في نيويورك، وصفه رمضان بـ"الودي والمميز"، مشيرا إلى تقديرها الكبير للموسيقى القادمة من أفريقيا والعالم العربي.

لكن من هي لارا ترامب التي تحول حضورها من النشاط السياسي إلى الساحة الفنية؟

السيرة الذاتية

ولدت لارا ليا ترامب في 12 أكتوبر 1982، وتبلغ من العمر 42 عاما. تعرف لارا بأنها زوجة إريك ترامب، النجل الثالث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تزوجا في عام 2014 .

لارا، التي تحمل خلفية في الإعلام والعمل السياسي، أنجبت طفلين في عامي 2017 و2019.

حافظت لارا على حضور إعلامي خاص بها، وتعتبر من الوجوه البارزة في عدد من الأنشطة السياسية والاجتماعية المرتبطة بالحزب الجمهوري.

المسيرة التعليمية والمهنية



لارا حاصلة على بكالوريوس في الاتصالات من جامعة ولاية كارولاينا الشمالية، كما درست فنون الطهي في المعهد الفرنسي للطهي في نيويورك.

دخلت مجال الإعلام من بوابة الإعداد والتقديم، وشاركت في إنتاج برنامج "Inside Edition"، كما قدمت برنامج "رأيي مع لارا ترامب" عبر شبكة "فوكس نيوز"، إلى جانب ظهورها في برنامج "تحديث الأخبار الحقيقية" لصالح شركة ترامب للإنتاج.

الحضور السياسي



برز اسم لارا في المشهد السياسي الأميركي ضمن فريق الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في جمع التبرعات والتنسيق الإعلامي. إلا أن تعاونها مع "فوكس نيوز" انتهى عام 2022 بعد إعلان ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

التحول الفني



في عام 2023، طرحت لارا أولى أغنياتها بعنوان "I Won’t Back Down"، وأتبعتها بأعمال موسيقية أخرى، من بينها أغنية "Hero" عام 2024، في خطوة لفتت الأنظار نحو مسار فني جديد يتقاطع مع هويتها الإعلامية والسياسية.