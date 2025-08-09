قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد فؤاد أنور: خطة نتنياهو لاحتلال غزة أفكار فاشلة.. والدول العربية تحبط مخطط التهجير
النائب العام يوفد 41 عضوًا إلى بعض الدول الأوروبية وجمهورية الصين
لبنان يندد بتصريحات مستشار المرشد الإيراني: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية
ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت
الأزهر يصدر ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد والتربية والتعليم للعام الدراسي 2025/2026
زيزو أساسيا.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت بالدوري
إي سي ميلان يتعادل 1-1 مع ليدز يونايتد وديا
الجيش العراقي: عناصر تابعة لحزب الله والحشد نفذت اعتداءات على دائرة زراعة الكرخ
عجز لسانه عن التعبير فوثق جرائم الاحتلال بلغة الإشارة.. القضية الفلسطينية حاضرة في قلوب أبنائها
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى 49 مليار
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالدقهلية
تفاصيل انفجار مخزن أسلحة أسفر عن استشهاد 6 جنود من الجيش اللبناني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد صورتها مع محمد رمضان.. من هي لارا ترامب؟ وكيف اقتحمت عالمي السياسة والفن؟

القسم الخارجي

أثار ظهور الفنان المصري محمد رمضان إلى جانب لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في صورة نشرها عبر حساباته الرسمية، موجة من التكهنات. 

اللقاء الذي جرى داخل منزل لارا في نيويورك، وصفه رمضان بـ"الودي والمميز"، مشيرا إلى تقديرها الكبير للموسيقى القادمة من أفريقيا والعالم العربي.

لكن من هي لارا ترامب التي تحول حضورها من النشاط السياسي إلى الساحة الفنية؟

السيرة الذاتية

ولدت لارا ليا ترامب في 12 أكتوبر 1982، وتبلغ من العمر 42 عاما. تعرف لارا بأنها زوجة إريك ترامب، النجل الثالث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تزوجا في عام 2014 .

لارا، التي تحمل خلفية في الإعلام والعمل السياسي، أنجبت طفلين في عامي 2017 و2019. 

 حافظت لارا على حضور إعلامي خاص بها، وتعتبر من الوجوه البارزة في عدد من الأنشطة السياسية والاجتماعية المرتبطة بالحزب الجمهوري.

المسيرة التعليمية والمهنية


لارا حاصلة على بكالوريوس في الاتصالات من جامعة ولاية كارولاينا الشمالية، كما درست فنون الطهي في المعهد الفرنسي للطهي في نيويورك.

دخلت مجال الإعلام من بوابة الإعداد والتقديم، وشاركت في إنتاج برنامج "Inside Edition"، كما قدمت برنامج "رأيي مع لارا ترامب" عبر شبكة "فوكس نيوز"، إلى جانب ظهورها في برنامج "تحديث الأخبار الحقيقية" لصالح شركة ترامب للإنتاج.

الحضور السياسي


برز اسم لارا في المشهد السياسي الأميركي ضمن فريق الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في جمع التبرعات والتنسيق الإعلامي. إلا أن تعاونها مع "فوكس نيوز" انتهى عام 2022 بعد إعلان ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

التحول الفني


في عام 2023، طرحت لارا أولى أغنياتها بعنوان "I Won’t Back Down"، وأتبعتها بأعمال موسيقية أخرى، من بينها أغنية "Hero" عام 2024، في خطوة لفتت الأنظار نحو مسار فني جديد يتقاطع مع هويتها الإعلامية والسياسية.

لارا ترامب لارا ترامب ومحمد رمضان عائلة ترامب ومحمد رمضان نيويورك زوجة إريك ترامب

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

قطاع غزة

التحالف الوطني: مستعدون لتقديم الدعم دائما لقطاع غزة

الأرصاد

الأرصاد: الأسبوع الحالى أجواءه شديدة الحرارة

نتنياهو

خبير : مخطط نتنياهو تحول شامل في الموقف الإسرائيلي

أحذر من تناولها.. مخاطر خفية في "الجبن المثلثات" تهدد صحتك

مخاطر تناول الجبن المثلثات

بسيطة وخارقة .. اعرف فوائد الجري

الفار يحرم المقاولون من التعادل مع زد في الشوط الأول بالدوري

بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

الفنان أحمد عبد العزيز

أول تعليق من أحمد عبد العزيز على رفض مصافحة أحد معجبينه

غواصه تيتان

هكذا تسبب أحد الضحايا في مقتل الجميع.. مفاجأة صادمة وراء كارثة الغواصة تيتان

محمد نور ونادر حمدي

محمد نور يكشف سبب انفصال نادر حمدي عن فرقة واما

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

