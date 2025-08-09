قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ 7 قرارات .. جبهة عربية-إسلامية موحدة ترفض مخطط إسرائيل للسيطرة على غزة
أسعار البنزين اليوم السبت 9-8-2025
بدر عبد العاطي: توافق بين مصر وتركيا حول سبل التعامل مع أزمات المنطقة
شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
مقابل 250 مليون.. عرض خيالي لإقامة بطولة السوبر المصري في هذه الدولة
اللجنة العربية الإسلامية تدين مخطط السيطرة على غزة وتطالب بوقف العدوان
ليس ضغط عمل..تفاصيل وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
خطة لموت الرهائن.. إسرائيليون يدعون للإضراب اعتراضا على احتلال غزة بالكامل
توافق مصري تركي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة
وقفة تضامنية في نيويورك دعمًا لموقف مصر الإنساني تجاه غزة
وزير الخارجية: توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا
محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أحمد إبراهيم

حرص النجم محمد رمضان، على تلبية دعوة عائلة الرئيس الأمريكي ترامب له لاستقباله بمنزلهم في نيويورك. 

ونشر رمضان، الصور التي جمعته مع لارا ترامب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعيدٌ بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقديرٌ أيضاً للموسيقى العربية الأفريقية.. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء الله". 

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة مفاجأة كبيرة تجمع بين محمد رمضان ولارا ترامب زوجة إيريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.  

يذكر أن، محمد رمضان يتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لتصوير أحدث أغانيه الجديدة هناك، وشهد تواجده في ميدان تايمز سكوير زحام كبير من جمهوره ومحبيه لإلتقاط الصور التذكارية معه.

محمد رمضان بظهور لافت 

من ناحية أخرى شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، مجموعة صور وفيديوهات من أحدث ظهور له، ولفت الأنظار بإطلالة مميزة.

وعلّق رمضان على المنشور قائلًا: “إحنا مش بس بنعمل دوشة، والله إحنا بنصنع أسطورة”، في رسالة واضحة تؤكد أنه يسعى لصناعة مجد فني حقيقي وليس مجرد إثارة للجدل أو الضجيج الإعلامي.

وكان الفنان محمد رمضان قدم واجب العزاء في الشاب حسام حسن، الذي توفي خلال حفله في الساحل الشمالي، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قال فيه: "بقدم التعازي لأهل حسام وربنا يصبرهم ويشفي المصابين، وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

وأضاف: "طبعًا لما شفت اللي حصل، وقفت الحفلة فورًا ونزلت مع الناس وساعدت في نقل المصابين، وبشكر الجمهور اللي تفهم الموقف، وربنا ألهمنا التصرف الصحيح".

بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

ريفيان
ريفيان
ريفيان

شاهد سيارة نيسان ألتيما توين بمظهرها الجديد لعام 2026

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

برفقة زوجها.. مي كساب تستعرض رشاقتها على الشاطئ

مي كساب
مي كساب
مي كساب

