محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

حرص النجم محمد رمضان، على تلبية دعوة عائلة الرئيس الأمريكي ترامب له لاستقباله بمنزلهم في نيويورك.

ونشر رمضان، الصور التي جمعته مع لارا ترامب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعيدٌ بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقديرٌ أيضاً للموسيقى العربية الأفريقية.. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء الله".

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة مفاجأة كبيرة تجمع بين محمد رمضان ولارا ترامب زوجة إيريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

يذكر أن، محمد رمضان يتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لتصوير أحدث أغانيه الجديدة هناك، وشهد تواجده في ميدان تايمز سكوير زحام كبير من جمهوره ومحبيه لإلتقاط الصور التذكارية معه.

محمد رمضان بظهور لافت

من ناحية أخرى شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، مجموعة صور وفيديوهات من أحدث ظهور له، ولفت الأنظار بإطلالة مميزة.

وعلّق رمضان على المنشور قائلًا: “إحنا مش بس بنعمل دوشة، والله إحنا بنصنع أسطورة”، في رسالة واضحة تؤكد أنه يسعى لصناعة مجد فني حقيقي وليس مجرد إثارة للجدل أو الضجيج الإعلامي.

وكان الفنان محمد رمضان قدم واجب العزاء في الشاب حسام حسن، الذي توفي خلال حفله في الساحل الشمالي، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قال فيه: "بقدم التعازي لأهل حسام وربنا يصبرهم ويشفي المصابين، وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

وأضاف: "طبعًا لما شفت اللي حصل، وقفت الحفلة فورًا ونزلت مع الناس وساعدت في نقل المصابين، وبشكر الجمهور اللي تفهم الموقف، وربنا ألهمنا التصرف الصحيح".