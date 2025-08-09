قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
الشكاوى الحكومية تتلقي 218 ألف بلاغ في شهر
فصل الكهرباء عن 4 قرى بدير مواس في المنيا.. الأماكن والمواعيد
فضيحة جديدة.. "ميتا" متهمة بجمع بيانات صحية حساسة دون إذن المستخدمين
أسعار العملات العربية اليوم السبت 9-8-2025
طريقة عمل فطيرة التفاح بمذاق لا يقاوم
الاحتلال يضرب غزة بما يعادل 8 قنابل نووية من نوع هيروشيما حتى الآن.. ماذا يريد الصهاينة؟
بينهم صلاح وحكيمي .. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 بعد الكشف عن المرشحين
فن وثقافة

فى ذكراها.. حورية حسن اتهمت فايزة أحمد بمحاولة قتلها

أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد المطربة حورية حسن والتى قدمت العديد من الأغانى التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى ولعل من أبرزها اغنية "من حبى ليك يا جارى".

ونستعرض في السطور التالية أبرز المحطات فى حورية حسن.

بداية حورية حسن 

ولدت حورية حسن في 9 أغسطس 1932 في طنطا، أحبت الفن منذ نعومة أظافرها، وتمنت أن تغني في الإذاعة، وقف الحظ بجانبها عندما أكتشفها المطرب محمد الكحلاوي خلال حضوره أحد عروض أفلامه في طنطا وأعجب بصوتها ونصحها بالذهاب إلي القاهرة حيث الشهرة والمجد في انتظارها.

كانت البداية من الإذاعة المصرية، عندما قدمت أول أوبريت لها "معروف الإسكافي" 1948، وكانت حينها في سن 16 عامًا، وتم قبولها كمطربة في الإذاعة بشكل رسمي، كان النجاح يلاحقها وقدمت عدة أوبريتات غنائية أبرزها "الباروكة، شهر زاد، يوم القيامة، علي باب والأربعين حرامي، اتفرج يا سلام، حمدان وبهانة" وهو ما جعلها تلقب بـ"مطربة الأوبريت الأولى".

مشوار حورية حسن الفني 

نجاحها الطاغي في الغناء لم يكن موهبتها الوحيدة ولكنها أجادت التمثيل ودخلت عالم السينما بـ 6 أفلام هي حصيلة مشوارها الفني سينمائياً وكانت البداية بـفيلم"الصبر جميل" 1951 وفي العام التالي تألقت كممثلة في فيلم "عنتر ولبلب" مع محمود شكوكو وسراج منير في دور "لوزة" وقدمت أغنية "يامعزلين من حينا" وبعده في فيلم "في صحتك" 1955.

بينما يعد فيلم"أحبك يا حسن" 1958 أشهر أفلامها وقدمت أغنيتين من أجمل أغانيها، "من حبي فيك يا جاري" و"يا أبو الطاقية الشبيكة" من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، ثم شاركت في فيلم "حياة امرأة" 1959 مع تحية كاريوكا، أحمد رمزي وإخراج زهير بكير، وكان آخر أعمالها فيلم "العلمين" 1965 للمخرج عبد العليم خطاب".

قصة محاولة قتل حورية حسن 

في أحد الأيام من عام 1961 دعت الفنانة فايزة أحمد "حورية" لتناول الغداء معها في منزلها، ولكنها أصيبت بمغض شديد دخلت على إثره المستشفى بعدما تناولت "طبق بامية" واتهمت فايزة أحمد بمحاولة قتلها وتسميمها وهو ما نفته "فايزة" وقالت حينها أنها أعدت لها ديك رومي وأرز، لكن من شدة الجوع لم تصبر "حورية" وفتحت الثلاجة وتناولت البامية التي احتفظ بها للقطط.

واختيرت من بعض الفنانين لعضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية في 1988، ونجحت في زيادة دخل النقابة وعلاج الأعضاء وظلت تساعد زملائها حتى رحلت في 8 يونيو 1994، وبقيت أعمالها شاهدة على موهبتها الكبيرة وأغانيها التي تنشر بها البهجة. 

ذكرى ميلاد المطربة حورية حسن ميلاد المطربة حورية حسن المطربة حورية حسن حورية حسن أغانى حورية حسن

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

حالة الطقس

عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

أحمد عبد العزيز لشاب رفض مصافحته: أنت ابني وحقك علي

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

100 يوم صحة: 37 مليون و814 ألف خدمة طبية مجانية خلال 24 يوما

الحكومة تتلقي شكاوى بشأن الإسكان والأمن والكهرباء والاتصالات

الشكاوى الحكومية تتلقي آلاف الاستغاثات بشأن الصحة والتموين والتضامن

بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

لوك كاجوال.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

قوام رشيق.. شيماء سيف تثير الجدل بأحدث ظهور

مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

