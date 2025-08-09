عفاف مصطفى تنتقد تصرف أحمد عبد العزيز في تجاهل مصافحة شاب

علقت الفنانة عفاف مصطفى، على واقعة تجاهل الفنان أحمد عبد العزيز على شاب من الجمهور أراد مصافحته.

وكتبت عفاف مصطفى عبر فيسبوك: “اللي يعرف الشاب ده ياريت يخليه يتواصل معايا على الخاص، أنا هاخليه ييجي لي اللوكيشن وفي وقت البريك هاخليه يسلم ويتصور مع كل نجوم الفيلم... النجوم فاهمين يعني إيه النجوم؟ انت على راسي يا حبيبي وانتوا الدعم بتاعنا وجمهورنا، واللي حصلك ده مايخليكش تزعل نهائي”.

وتابعت: “نجومنا متواضعين جداً معندهمش ديفوهات نفسيه ولا غاويين يتمنظروا عالناس او جمهورهم لأن الجمهور هو صاحب الفضل في شهرة الفنان لكن تعمل إيه في ناس عايشين الدور وقاصدين بل متعمدين يعملوا تريند قدام المصورين علي حساب شاب تعامل بصفاء نيه ونقاء وتم كسر الفرحة اللي كانت باينه في عنيه لما شاف ممثل”.

وأضافت: “وعد مني هقابلك بالنجوم يا ابني.. حقك على راسي يا إبني الكريم اللي ماعرفش اسمه.. والله يا حبيبي دمي محروق عشانك من ساعة ما شفت الفيديو”.

أحمد عبد العزيز يكشف سبب تجاهل مصافحة شاب

وعلق الفنان أحمد عبد العزيز على موقف شاب حاول مصافحته ولكنه لم يتمكن، "لو كان الشاب زعل أو أخد على خاطره فأنا أعتبره ابني، وأنا مستعد وبطيب خاطر أقول له لا حقك عليا، ولم ألاحظ أنه كان يحاول يسلم عليّ".