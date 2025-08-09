قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا على جماهير الزمالك بعد أول فوز بالدوري
نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط
كل مصوّر في النار.. الإفتاء توضح هل التصوير حرام شرعًا أم جائز
رابط الاستعلام عن محالفات المرور وطرق السداد الرسمية
علاء عبد العال يطلب دعم جماهير غزل المحلة قبل مواجهة البنك الأهلي
وساطة ترامب بين أرمينيا وأذربيجان تنهي الصراع على إقليم ناجورنو كاراباخ
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت
قدماك لا تكذبان .. تعطي إشارات صامتة لمشاكل صحية خطيرة
إسلام صادق يشيد بـ لاعبين في فوز الزمالك أمام سيراميكا.. ماذا قال؟
عودة الثقة ..عمرو الدردير يعلق على فوز الزمالك على سيراميكا
بالمدفعية ..قوات الإحتلال تقصف منطقة السطر الغربي في خان يونس
فن وثقافة

موعد انطلاق مسرحية "حب من طرف حامد" من بطولة ميدو عادل

ميدو عادل
ميدو عادل
قسم الفن

يفتتح أبطال العرض المسرحي "حب من طرف حامد" بطولة ميدو عادل أولى ليالي العرض يوم الأحد المقبل على مسرح السامر.

ينطلق العرض المسرحي حب من طرف حامد تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وانتهى أبطال المسرحية من تصوير البوستر الرسمي الخاص بالعرض المسرحي وقصة العرض مستوحاه من المسرحية الكوميدية "لعبة الحب والمصادفة" للكاتب الفرنسي بيير دي ماريفو وتدور الأحداث في إطار غنائي استعراضي قائم على تبادل الأدوار بين الشخصيات، وخلال الأحداث تحدث مواقف كوميدية ومفارقات مشوقة.

ومن جانبها أعربت المخرجة سهى العزبي مخرجة العرض المسرحي حب من طرف حامد عن امتنانها وشكرها الكبير لمعالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية على اهتمامهم وتعاونهم الشديد لخروج عرض حب من طرف حامد في أجمل صورة.

وقالت أود أن أتقدم بالشكر أيضا لجميع أسرة العرض المسرحي  حب من طرف حامد من ممثلين ومهندسين الديكور والإضاءة والملابس ومجموعة الإخراج المساعدة لما بذلوه من جهد وتعاون لخروج هذا العرض بشكل مشرف.

وانهت مخرجة العرض المسرحي حب من طرف حامد سهى العزبي حديثها وقالت : أتمنى أن ينال العرض إعجاب الجمهور.

مسرحية حب من طرف حامد تأليف محمد جمال .. بطولة ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى حمزة، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبدالعزيز، أميرة عبدالرحمن، علي شندي، أدهم صفوت .. الحان وأشعار محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ملابس رنا عبد المجيد، استعراضات رضا كامبا، ماكياج رانيا صابر، إضاءة أحمد أمين، مخرج منفذ محمود بغدادي، مساعدو الإخراج محمود شوقي، سلمى سيد، ندى، محمد عز العرب، وأحمد البغدادي، إبراهيم الفقي، يوسف أنور .. إخراج سهى العزبي بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي وتحت إشراف مدير إدارة الفرق هبة حنفي.

ميدو عادل حب من طرف حامد مسرح السامر أحمد فؤاد هنو

