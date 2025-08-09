موعد انطلاق مسرحية "حب من طرف حامد" من بطولة ميدو عادل

يفتتح أبطال العرض المسرحي "حب من طرف حامد" بطولة ميدو عادل أولى ليالي العرض يوم الأحد المقبل على مسرح السامر.

ينطلق العرض المسرحي حب من طرف حامد تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وانتهى أبطال المسرحية من تصوير البوستر الرسمي الخاص بالعرض المسرحي وقصة العرض مستوحاه من المسرحية الكوميدية "لعبة الحب والمصادفة" للكاتب الفرنسي بيير دي ماريفو وتدور الأحداث في إطار غنائي استعراضي قائم على تبادل الأدوار بين الشخصيات، وخلال الأحداث تحدث مواقف كوميدية ومفارقات مشوقة.

ومن جانبها أعربت المخرجة سهى العزبي مخرجة العرض المسرحي حب من طرف حامد عن امتنانها وشكرها الكبير لمعالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية على اهتمامهم وتعاونهم الشديد لخروج عرض حب من طرف حامد في أجمل صورة.

وقالت أود أن أتقدم بالشكر أيضا لجميع أسرة العرض المسرحي حب من طرف حامد من ممثلين ومهندسين الديكور والإضاءة والملابس ومجموعة الإخراج المساعدة لما بذلوه من جهد وتعاون لخروج هذا العرض بشكل مشرف.

وانهت مخرجة العرض المسرحي حب من طرف حامد سهى العزبي حديثها وقالت : أتمنى أن ينال العرض إعجاب الجمهور.

مسرحية حب من طرف حامد تأليف محمد جمال .. بطولة ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى حمزة، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبدالعزيز، أميرة عبدالرحمن، علي شندي، أدهم صفوت .. الحان وأشعار محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ملابس رنا عبد المجيد، استعراضات رضا كامبا، ماكياج رانيا صابر، إضاءة أحمد أمين، مخرج منفذ محمود بغدادي، مساعدو الإخراج محمود شوقي، سلمى سيد، ندى، محمد عز العرب، وأحمد البغدادي، إبراهيم الفقي، يوسف أنور .. إخراج سهى العزبي بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي وتحت إشراف مدير إدارة الفرق هبة حنفي.