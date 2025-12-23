رئيس «سلامة الغذاء» يستقبل نقيب الزراعيين لتعزيز التكامل المؤسسي ودعم منظومة السلامة



استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بمقر الهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتكامل الأدوار المؤسسية في مجالات سلامة الغذاء، بما يدعم حماية المستهلك ويرتقي بجودة المنتجات الغذائية والزراعية.

وتناول اللقاء آليات تطوير منظومة سلامة الغذاء والاستفادة من الكوادر الزراعية المؤهلة في دعم تطبيق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، إلى جانب مناقشة برامج تدريب وتأهيل خريجي كليات الزراعة ورفع كفاءتهم الفنية في مجال سلامة الغذاء، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الرقابة الوقائية عبر مختلف مراحل الإنتاج، بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات، ودعم ثقة المستهلك في المنظومة الغذائية.

وشدد الطرفان على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق الفني خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة منظومة سلامة الغذاء الوطنية ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.