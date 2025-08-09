بكلمات مؤثرة.. صلاح عبد الله ينعى الفنان سيد صادق

نعى الفنان القدير صلاح عبد الله، الفنان الراحل سيد صادق، معبرًا عن حزنه الشديد لرحيله

و كتب صلاح عبد الله علي صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام :"مع هذا الصبح الطيب المبارك بإذن الله أسألكم الفاتحة والدعاء للفنان المحبوب الخلوق السيد الصادق #سيد_صادق "

جنازة الفنان سيد صادق

وشيعت جنازة الفنان سيد صادق، عقب صلاة الجمعة امس، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتقدم المشيعين، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بجانب الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

وفاة سيد صادق

أعلن لؤي سيد صادق، نجل الفنان سيد صادق، وفاة والده عن عمر ناهز 80 عامًا.

وكتب لؤي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)"

يذكر أن أعرب الفنان سيد صادق عن سعادته بأحفاده، مضيفا أن أحفاده “سر السعادة”.

وقال صادق لـ موقع صدى البلد الاخباري في آخر لقاء له قبل وفاته بأيام: "سعيد بأحفادي وأعيش معهم في سعادة، دائماً فخورين بيا وبيشاهدوا أعمالي".

وأضاف سيد صادق: "أتمني تجسيد شخصية الأب والجد في الأعمال الفنية في الفترة القادمة".

يذكر أن التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق داخل المحل الذي يمتلكه، في لقاء خاص وحصري، بعد غياب دام سنوات طويلة عن الوسط الفني في آخر لقاء له قبل أيام من وفاته.

اشتهر سيد صادق بأداء الأدوار الثانوية، وفي معظم أعماله قام بأداء أدوار الشخصيات الشريرة.