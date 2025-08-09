قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار مفاجىء من إدارة البنك الأهلي قبل انطلاق مباريات الفريق بالدوري
لبني عبد العزيز تظهر في الإحتفال بعيد ميلادها بعد غياب طويل| شاهد
احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو
شارموفرز يشعل حفل العلمين الجديدة ويقدم زامباهولا تلبية لرغبات الجمهور.. صور
ترامب يكشف موعد ومكان اللقاء المرتقب مع بوتين
مقرر الأمم المتحدة يحذر من كارثة إنسانية في غزة ويطالب بتحرك دولي عاجل
رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا
البرازيلي خوان ألفينا يصل القاهرة للانضمام إلى تدريبات الزمالك
بدون إصابات.. سقوط حجارة من عقار قديم في السيدة زينب
مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله
طائرات الاحتلال تشن غارة على وسط مدينة خان يونس جنوب غزة
حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود.. اعرف رأي الشرع
توك شو

رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا

أحمد عبدالعزيز
أحمد عبدالعزيز
عادل نصار

علق الفنان أحمد عبد العزيز   على موقف شاب حاول مصافحته ولكنه لم يتمكن، "لو كان الشاب زعل أو أخد على خاطره فأنا أعتبره ابني، وأنا مستعد وبطيب خاطر أقول له لا حقك عليا، ولم ألاحظ أنه كان يحاول يسلم عليّ".

وأضاف عبد العزيز، في لقاء مع برنامج "العاشرة" على شاشة إكسترا نيوز مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن الشباب في مصر يمثلون أكثر من 60% من تعداد السكان، مشددًا على أهميتهم الكبيرة قائلاً: "الشباب مهمون جدًا، وهم الذين سيحافظون على مصر لعشرات السنين القادمة".

وأشار إلى مشاركته في مهرجان الإبداع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، حيث كان من بين المكرمين، معبرًا عن سعادته بهذا التكريم.

وأوضح الفنان الكبير أنه يرى في الشباب المصري قوة استراتيجية حقيقية، وقال: "لو كانت مصر فيها قوة خشنة متمثلة في جيشها القوي، وقوة نعمة متمثلة في فنانين ورياضيين ومواهب مختلفة، فهي أيضًا تملك قوة استراتيجية متمثلة في شبابها، وهم من سيدافعون عن الوطن ويحافظون عليه في المستقبل".

أحمد عبد العزيز اعتذار الشباب

