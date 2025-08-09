أول تعليق عربي على إتفاق أذربيجان وأرمينيا.. تعزيز الأمن بالقوقاز

اعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن ترحيبها باتّفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، والذي عُقِد بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي بيان للخارجية الأردنية ؛أكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة علي ترحيب المملكة بهذا الاتّفاق التاريخي.

كما أشار القضاة إلي أن هذا الاتفاق يُسهم في تعزيز الأمن والسلم في منطقة جنوب القوقاز، ويُكرّس حل النزاعات عبر الطرق السلمية.

كما ثمّن السفير القضاة علي جهود الإدارة الأمريكية في تحقيق هذا الاتّفاق، الذي يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.