ملك الأردن يرفض خطة احتلال غزة: تهديد مباشر لحل الدولتين

أدان الأردن رسميًا خطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الرامية إلى ترسيخ احتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه، واعتبرها خطوة تصعيدية تُقوّض فرص تحقيق السلام في المنطقة.

الملك عبد الله الثاني: قرار الاحتلال يقوّض حل الدولتين

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رفضه القاطع لأي قرار يتعلق باحتلال غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين، وتقويضًا واضحًا للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

الخارجية الأردنية: السيطرة العسكرية الكاملة على غزة تنسف جهود التهدئة

وزارة الخارجية الأردنية شددت، في بيان رسمي، على أن الخطة الإسرائيلية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتُجهض المساعي الدولية والإقليمية المبذولة لإنهاء العدوان وتحقيق تهدئة شاملة.

تأكيد على دعم الجهود المصرية والقطرية والأمريكية

جددت المملكة الأردنية دعمها الكامل للجهود المصرية والقطرية والأمريكية الساعية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدة التزامها بمساندة المساعي الرامية إلى إعادة الاستقرار للمنطقة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.