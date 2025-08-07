مصطفى بكري: مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تنظيم الإخوان الإرهابي بالخارج يعمل مع أطراف متعددة، مشيرا إلى أن مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التحريض ضد مصر الهدف منه إضعاف الدور التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه تم إجهاض 4 عمليات تسلل إلى مصر للقيام بمخططات إرهابية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن تهجير الفلسطينيين هدفه الضغط على مصر وإحراجها، مؤكدا أن مصر تقف كحائط صد ضد مخطط التهجير.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه لا أحد يستطيع أن يزايد على تاريخ مصر أو يشكك في مواقفها، فمصر لم تكن يومًا ضد القضية الفلسطينية، بل كانت دائمًا في صف الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة."