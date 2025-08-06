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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خروج 10 وزراء .. الأردن تعلن أول تعديل على حكومة حسان

الاردن - علم
الاردن - علم
محمود نوفل

أفادت قناة المملكة الاردنية بأن رئيس الوزراء الاردني جعفر حسان أجري ، الأربعاء، التعديل الوزاري الأول على حكومته، إذ شمل خروج 10 وزراء من الفريق الحكومي.

ووفق القناة الاردنية ؛ فان هذه الخطوة تهدف إلى تكليف الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي.

وشمل التعديل مغادرة كل من وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير الصحة فراس الهواري، ووزير دولة أحمد علي العويدي.

كما شمل التعديل أيضا، خروج كل من وزيرة النقل وسام التهتموني، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ووزيرة السياحة لينا عنّاب.

كما خرج من التشكيلة وزير دولة لتطوير القطاع العام خير الله أبو صعيليك، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله نوفان العدوان، ووزير الشباب يزن الشديفات.

الاردن الحكومة الاردنية حكومة جعفر حسان تعديل وزاري قناة المملكة

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