الأردن.. إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين

نجحت المنطقة العسكرية الجنوبية الاردنية ، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات ، في احباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين (درون) على الواجهة الغربية، وضمن منطقة مسؤوليتها.

وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت الطائرتين وطبقت قواعد الاشتباك، وتم التعامل معهما وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وشدد المصدر أن القوات المسلحة تتعامل بكل قوة وحزم مع أية محاولة تسلل أو تهريب، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.