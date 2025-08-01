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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية لإيصال المساعدات إلى قطاع ‎غزة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة الانباء الاردنية بترا بان القوات المسلحة الأردنية نفذت ، اليوم الجمعة، 7 إنزالات جوية لإيصال مساعدات إنسانية وغذائية وحليب أطفال إلى قطاع ‎غزة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبحمولة إجمالية بلغت نحو (57) طناً، ليصل إجمالي الحمولة التي تم إنزالها منذ عودة الإنزالات الجوية قبل أسبوع لنحو (148) طناً من المواد الأساسية.

وأشارت الوكالة الأردنية إلى أن العملية شارك فيها طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتان من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة فرنسية، وأخرى إسبانية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي للأشقاء في القطاع.

تأتي هذه الخطوة استمراراً للتوجيهات الملكية السامية بتكثيف الدعم الإنساني المقدم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجسيداً لقيم التضامن والتعاون بين الدول المشاركة، في ظل الظروف الإنسانية الاستثنائية التي يشهدها القطاع.

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية، استمرارها في تسيير المساعدات الإنسانية والطبية عبر مختلف الوسائل، سواء من خلال عمليات الإنزال الجوي المباشر داخل قطاع غزة، أو عبر القوافل البرية.

وذكرت الوكالة أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية  على قطاع غزة ارتفعت إلى (133) إنزالاً جوياً، و(276) إنزالاً جوياً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

الاردن الجيش الاردني مساعدات انسانية قطاع غزة قوافل برية

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