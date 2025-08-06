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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن.. رئيس الحكومة يقيل ثلث الوزراء

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 تشهد الحكومة الاردنية اليوم الاربعاء تعديلا هو الاول علي حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان، حيث يغادر نحو ثلث الوزراء، علي ان يتم استبدالهم بآخرين من خلفيات اقتصادية.

وبحسب مصدر رسمي في المملكة الهاشمية ؛ فمن المتوقع ان يتم اقالة كلا من وزير الاستثمار مثنى غرايبة، ووزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير الشباب يزن الشديفات، ووزيرة التخطيط زينة طوقان، ووزيرة النقل وسام التهتموني، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان.

كما توقع المصدر أن يدخل للحكومة أسماء جديدة تتولى الوزارة للمرة الأولى، ومنهم: رائد العدوان المفوض في الهيئة المستقلة للانتخاب، وصائب الخريسات رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، وإبراهيم البدور عضو البرلمان السابق، وبدرية البلبيسي عضو مجلس الأعيان، وعماد حجازين الأمين العام لوزارة السياحة، وعبد اللطيف النجداوي أمين عام رئاسة الوزراء، مرجحًا أن يتم دمج بعض الوزارات، مثل: الإدارة المحلية والبيئة على أن يتولاهما الوزير الحالي وليد المصري.

كما اشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن التعديل ظهر اليوم الأربعاء.

وبين أن رئيس الوزراء جعفر حسان التقى صباح اليوم، بجميع الوزراء المغادرين بالتعديل الوزاري بشكل منفرد، مقدماً لهم الشكر على جهودهم، وطلب منهم التعاون مع الوزراء الجدد وتسليم الملفات إليهم بما يضمن استمرارية العمل في الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارات.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الأردنية أن التعديل سيكون واسعاً بحيث يشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث (خطة تحديث سياسي واقتصادي وإداري أعلن عنها الملك عبد الله الثاني قبل عامين).

وكان الملك عبد الله الثاني كلف جعفر حسان برئاسة الحكومة في الخامس عشر من سبتمبر 2024، خلفاً لحكومة بشر الخصاونة.
 

الأردن الحكومة الأردنية بشر الخصاونة حكومة جعفر حسان تعديل وزاري

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