ترامب يعلن عن اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان وانتهاء الخلاف للأبد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة إن أرمينيا وأذربيجان تتعهدان بموجب اتفاق السلام بالتوقف عن القتال إلى الأبد.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وفريق الخارجية الأمريكية ساهموا دبلوماسيا في إنجاح قمة السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وأعلن ترامب رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين واشنطن وأذربيجان، موضحا أن شركات أمريكية ستستثمر في أذربيجان وأرمينيا بمبالغ كبيرة.

وفي سياق آخر، قال الرئيس ترامب إنه سيكون لدى واشنطن المزيد من التفاصيل لاحقا حول الموقف بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج، شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مداولات خاصة، أن مسؤولين أمريكيين وروسًا يعملون على التوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي لعقد قمة مُقررة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة تعمل على الحصول على موافقة أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين على الاتفاق، وهو أمر غير مؤكد.