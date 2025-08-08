السفير الأمريكي بإسرائيل يشن هجوما لاذعا ضد رئيس الوزراء البريطاني بسبب غزة

انتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، بيان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة، الذي أدان فيه خطة إسرائيل الجديدة لاحتلال غزة.

وقال ستارمر إن العمليات الموسعة "لن تُنهي هذا الصراع"، مضيفًا أنها ستؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء على الجانبين.

وأضاف أن ما تحتاجه الحرب هو "وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، وحل تفاوضي".

وقال هاكابي: "إذن، يُتوقع من إسرائيل أن تستسلم لحماس وتُطعمهم رغم تجويع الرهائن الإسرائيليين؟ هل استسلمت المملكة المتحدة للنازيـ ين وأسقطت لهم الطعام؟ هل سمعتم بدريسدن من قبل يا رئيس الوزراء ستارمر؟ لم يكن هذا طعامًا أسقطته. لو كنت رئيسًا للوزراء حينها، لكانت المملكة المتحدة تتحدث الألمانية!".

كان السفير الأمريكي يشير إلى قصف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمدينة دريسدن، والذي دُمر خلاله ما يقرب من 7 كيلومترات من المدينة وقُتل ما لا يقل عن 25 ألف شخص. وصفه دعاة النازيـة آنذاك بأنه مذبـ حة جماعية.

وتحدى هكابي ستارمر بشأن كمية الطعام التي أرسلتها حكومته إلى غزة.

وتساءل عبر حسابه بمنصة "إكس": "كم من الطعام أرسل ستارمر والمملكة المتحدة إلى غزة؟ لقد أرسلت إسرائيل بالفعل مليوني طن إلى غزة ولم يصل أي منها حتى إلى الرهائن. ربما يجب على رئيس الوزراء البريطاني عدم التدخل في هذه المسألة واتباع جامعة الدول العربية التي قالت إن على حماس نزع سلاحها وإطلاق سراح جميع الرهائن على الفور."

يأتي هذا بعد أن أدانت عدة دول أوروبية وشرق أوسطية خطط الحكومة لاحتلال غزة.

وذهب المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى حد القول إن بلاده ستوقف جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.