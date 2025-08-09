الفنانة ليلى عز العرب: المخرج مسؤول عن نجاح أو فشل العمل

كشفت الفنانة ليلى عز العرب عن رؤيتها لأزمة النصوص التي تعاني منها الدراما المصرية، مؤكدة أن الأعمال الكوميدية نصوصها قليلة.

السوق مغلق أمام الكتّاب الجدد

وأوضحت ليلى عز العرب، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "أنا بحب الكوميدي لكن ورقه قليل، والسبب أن السوق مغلق أمام الكتّاب الجدد، ومش مسموح لهم ياخدوا فرصتهم"، حيث أن "الاختراق صعب" أمامهم، على الرغم من وجود أمثلة لمخرجين ومديري تصوير شباب حصلوا على فرصتهم.



وتحدثت ليلى عز العرب، عن ورش الكتابة، قائلة: "مش دائمًا بتبقى ناجحة، يعني هي عايزة المخرج يكون مصحصح قوي عشان تنجحيها"، مؤكدة أن نجاح الورشة يعتمد على وعي المخرج وقدرته على التنسيق السليم.



أما عن اختياراتها كمشاهدة، فأوضحت ليلى عز العرب، أنها تميل لمتابعة الأعمال بناءً على النجم، قائلة: "إلى حد ما بيبقى في ناس معروفة إن اختياراتها حلوة"، لكنها لا تتردد في التوقف عن متابعة أي عمل لا يعجبها بعد حلقتين، مازحة: "دلوقتي البركة في الريموت كنترول"، أما عن السينما، أكدت أنها لا تغادر القاعة قبل كلمة النهاية مهما كان انطباعها، قائلة: "هقعد أسب وألعن بس هاخد الجرعة كاملة".



وحول تقييمها للعمل الفني، شددت على أن نجاحه أو فشله يتحمله المخرج، قائلة: "المخرج هو المايسترو، والممثلين هم أحد أدوات المخرج.. عمل فاشل يبقى مخرج فاشل، عمل ناجح يبقى مخرج ناجح، بغض النظر مين الممثل".



وانتقدت ليلى عز العرب، المخرجين الذين يخضعون لرغبات النجوم، معتبرة أن ذلك يضر بالعمل، قائلة: "لما هو بيسمع الكلام بتاع النجم أو النجمة، فهو كده بيدخل على السيمفونية نشاز".