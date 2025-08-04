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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ليلى عز العرب: بدأت كومبارس صامت في معالي الوزير أثناء عملي بالبنك

الفنانة ليلى عز العرب
الفنانة ليلى عز العرب
محمود محسن

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، عن تفاصيل أولى خطواتها في عالم التمثيل، موضحة أنها دخلت المجال بالصدفة، أثناء عملها في أحد البنوك، بعدما طُلب منها التوجه إلى استوديو في شارع شبرا لتصوير مجموعة صور شخصية.

وقالت الفنانة ليلى عز العرب خلال لقاء  ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز: " قالولي روحي ستوديو في شبرا، تصوري وتاخدي صورك وتلفي على مكاتب الريجسيرات، ولو فيه شغل هيكلموكي"، مؤكدة أنها بالفعل قامت بهذه الخطوة أثناء استمرارها في وظيفتها بالبنك.

وأضافت: "وأنا هناك، عرضوا عليا أكون كومبارس صامت في فيلم (معالي الوزير) مع الفنان الكبير أحمد زكي، وده كان أول ظهور ليا أمام الكاميرا وأنا أفخر جدًا بهذا المشهد، وكنت بجرب نفسي، وقبضت 150 جنيها".

ليلى عز العرب التمثيل أحمد زكي معالي الوزير البنك

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