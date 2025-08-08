قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استئناف تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب
حازم إمام يشيد بأداء الزمالك بعد الفوز على سيراميكا
فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي
صوت مصر: رفض القاهرة احتلال غزة يعبر عن ضمير الأمة ويفضح المشروع الصهيوني
حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين
أول قرار من مدرب الزمالك بعد الفوز على سيراميكا
التفاصيل الكاملة لإنقاذ حياة 18 مصابا بحادث أتوبيس بمستشفي زهور بورسعيد
الجنايني: فوز الزمالك على سيراميكا بداية مطمئنة وتجربة إدارية فريدة
هل القبر يناديك 5 مرات في اليوم؟.. اعرف الحقيقة وهذه وصيته
مدرب الزمالك: الجزيري سيصبح أكثر فاعلية مع جاهزية بدنية أكبر
ترامب يضاعف مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار.. وكراكاس ترد بغضب
إثارة للجدل متعمدة .. أول رد من أحمد عبد العزيز على واقعة شاب الأوبرا |خاص
ليلى عز العرب: "لما تدي الإنسان الحرية الكاملة لاختياراته لازم يتحاسب عليها"

محمد البدوي

كشفت الفنانة ليلى عز العرب عن ملامح شخصيتها كأم وحماة، مؤكدة أنها بعيدة تمامًا عن الصرامة والشدة التي قد يتصورها البعض، واصفة نفسها بأنها "حما كول".

 حرية كاملة في اختياراتهم

وتحدثت ليلى عز العرب، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، عن أسلوبها في تربية أبنائها، حيث أنها كانت "الأم الديمقراطية زيادة عن اللزوم"، مشيرة إلى أن أولادها حين كبروا لاموها على منحهم حرية كاملة في اختياراتهم.

وأضافت ليلى عز العرب، قائلة: "أنا كنت بقول الرأي، بس القرار عندهم، ولما تدي الإنسان الحرية الكاملة لاختياراته، لازم يتحاسب على اختياراته، مش أنا اللي هحاسب، الدنيا اللي هتحاسب".

وتطرقت ليلى عز العرب، خلال اللقاء للحديث عن أسلوبها التربوي وتجربتها الشخصية، خاصة بعد أن وضعها والدها في طريق دراسي مختلف عن حلمها بالتمثيل، حيث نفت أن يكون ذلك هو السبب الرئيسي، قائلة: "نوع تربيتي أنا كان مختلف تمامًا، فدي كانت ردة الفعل العبيطة بتاعتي وأنا صغيرة"، مشيرة إلى أن نشأتها كانت في بيت شديد للغاية.

وتحدثت ليلى عز العرب عن مرحلة طفولتها، مشيرة إلى أن صورها وهي صغيرة تظهر ملامحها المميزة، كما أنها مارست أنشطة عديدة، قائلة: "كنت باليرينا فترة من الزمن، وكنت بعمل مسرحيات على المسرح في المدرسة، وبغني. أما الجزء الرياضي فمفيش رياضة ملعبتهاش غير كرة القدم، ما كانتش البنات لسه بتلعب كرة قدم".
 

