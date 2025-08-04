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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ليلى عز العرب: لست زينات صدقي ولا ماري منيب.. أُصنف ممثلة فقط وأحلم بالغناء

الفنانة ليلى عز العرب
الفنانة ليلى عز العرب
محمود محسن

أكدت الفنانة ليلى عز العرب، أنها تفضل أن يتم تصنيفها كممثلة فقط وليس كـ«كوميديانة»، موضحة: «قليل جدًا اللي يتم تصنيفه كوميديانات.. بص أنا مش زينات صدقي ولا ماري منيب، أنا بعرف أعمل الاتنين، وبحب أتصنف ممثلة فقط».

وأضافت «عز العرب»، خلال لقاءها مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الكوميديا من أصعب أنواع الفنون، قائلة: «سهل تعيط الناس، لكن صعب تخليهم يضحكوا، وخصوصًا المصريين.. المصري عشان يضحك بياخد مجهود».

وأشارت إلى أن أي عمل فني يعتمد أولًا على السيناريو والمخرج كعناصر أساسية، فيما تُعد باقي العناصر أدوات مساعدة لإبراز العمل.

وأعربت عز العرب عن حبها للغناء، مؤكدة أنها كانت تتمنى منذ فترة الاتجاه للغناء، ومازال لديها شغف في خوض هذه التجربة، قائلة: «مازال الحلم قائم، أنا لا أتخلى عن أحلامي»، موضحة أنها تتحرك بخطوات بطيئة جدًا نحو هذا المجال، ومع تطور التكنولوجيا الحديثة لم يعد هناك مخاطرة كبيرة في خوض هذه التجربة.

ليلى عز العرب زينات صدقي ماري منيب الفنون المصريين

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