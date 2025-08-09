قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عزاء الفنان سيد صادق بمسجد الشرطة.. اليوم

سيد صادق
سيد صادق
أحمد إبراهيم

تستقبل أسرة الفنان الراحل سيد صادق العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق اليوم حيث أقيمت جنازته أمس الجمعة.

وفاة سيد صادق

أعلن لؤي سيد صادق، نجل الفنان سيد صادق، وفاة والده عن عمر ناهز 80 عامًا.

وكتب لؤي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)". 

يذكر أن أعرب الفنان سيد صادق عن سعادته بأحفاده، مضيفا أن أحفاده “سر السعادة”.

علاقة سيد صادق بأحفاده 

وقال صادق  لـ موقع صدى البلد الاخباري في آخر لقاء له قبل وفاته بأيام: "سعيد بأحفادي وأعيش معهم في سعادة، دائماً فخورين بيا وبيشاهدوا أعمالي".

وأضاف سيد صادق: "أتمني تجسيد شخصية الأب والجد في الأعمال الفنية في الفترة القادمة".

يذكر أن التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق داخل المحل الذي يمتلكه، في لقاء خاص وحصري، بعد غياب دام سنوات طويلة عن الوسط الفني في آخر لقاء له قبل أيام من وفاته.

اشتهر سيد صادق بأداء الأدوار الثانوية، وفي معظم أعماله قام بأداء أدوار الشخصيات الشريرة.

أسرة الفنان الراحل سيد صادق الفنان الراحل سيد صادق سيد صادق عزاء سيد صادق أعمال سيد صادق أفلام سيد صادق

