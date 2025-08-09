غنى لـ عمرو دياب ودعا لـ أنغام.. لقطات من حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختتم الفنان تامر عاشور، سهرته الغنائية على مسرح U أرينا بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025. 

بدأ تامر عاشور، حفله بمهرجان العلمين الجديدة 2025، في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة، في ظل حضور مكثف للجمهور رفع لافتة كامل العدد. 

وصعد تامر عاشور، على المسرح مرتديا ملابس كاجوال (بنطال أسود اللون وتيشيرت اسود اللون) ، وبدأ بأغنية ده حكاية التي أشعلت حماس الجمهور، ثم تبعها بأغنية هاجي على نفسي، ثم أغنية ياه. 

تامر عاشور يتفاعل مع الجمهور

تميز حفل تامر عاشور، في مهرجان العلمين الجديدة، بالتفاعلية مع الجمهور، فقام بالغناء معهم دون موسيقى، في عدد كبير من الاغاني، منها: (ما بتهزش، هاجي على نفسي، تسلم)، وغيرها من الأغاني الحماسية.

ووعد تامر عاشور، جمهوره بسهرة طويلة، فقال لهم: «هغني كل اللي انتم عاوزينه وسهران معاكم للصبح». 

تامر عاشور يغني لـ ساعتين متواصلة 

واستمر تامر عاشور، في الغناء لمدة ساعتين لجمهوره، غنى فيها أشهر أغانيه، منها: (قولوا سماح، تيجي نتراهن، كل يوم، انت اخترت، عشت معاك حكايات، كلموها عني)، وغيرها. 

تامر عاشور يغني ألحانه لـ كبار النجوم 

وحرص تامر عاشور، على تقديم مزيج من المشاعر بـ ميدلي، دمج عدد كبير من أشهر الأغاني التي لحنها لكبار النجوم، منها: (ياريتك فاهمني لـ أنغام، الله أعلم لـ فضل شاكر، قلبك يا حول الله لـ بهاء سلطان، من العام لـ عمرو دياب). 

كما غنى تامر عاشور، اغنيتين للفنانة أنغام، هما: (من السنة للسنة، فاتوا بالكثير). 

وأطرب تامر عاشور، آذان جمهوره بوصلة من أجمل أغانيه، منها: (تسلم، حكايات، ياه، وهيجيلي موجوع التي غناها مرتين). 

تامر عاشور يشكر الشركة المتحدة 

وحرص تامر عاشور، على توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقنواتها الفضائية التي تنقل الحفل ومهرجان العلمين الجديدة، مباشر للجمهور. 

كما وجهت تامر عاشور الشكر لـ تذكرتي ايفنت، على جمهورها المبذولة في تنظيم حفلات مهرجان العلمين الجديدة بشكل مبهر ومشرف لـ مصر. 

كما وجه تامر عاشور، الشكر لفرقته الموسيقية، في منتصف حفلته، ثم داعب جمهوره قائلا: «لا احنا مكملين للصبح انا بس حابب اشكر الفرقة الموسيقية من دلوقتي». 

تامر عاشور يدعو لـ أنغام 

وخلال الحفل حرص الفنان تامر عاشور، على الدعاء للفنانة أنغام، خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة 2025، المقام حاليا في ساحة U أرينا بمدينة العلمين. 

وطالب تامر عاشور، الجمهور بالدعاء للفنانة أنغام، وأن تعود لجمهورها بعد الشفاء من وعمتها الصحية. 

