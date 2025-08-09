قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قتيـ.ل وجريح ..حادث إطلاق نار بجامعة إيموري بولاية أتلانتا الأمريكية
قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة أريحا ومخيم العين
الجنايني: إنشاء قطاع منفصل لكرة القدم يمثل نقلة نوعية في الزمالك
فضل ماء زمزم.. اعرف بركته واحذر من استعماله بهذا الأمر
لمحبي الـ SUV .. سعر ومواصفات تويوتا فيلوز 2025 في السعودية
الأقمار صناعية تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية قرب معبر يؤدي إلى غزة
أحمد عبد العزيز: السوشيال ميديا سلاح يضر أكثر مما ينفع ولا أجيد استخدامه
اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من عواقب السيطرة على غزة
فضل قيام الليل.. احذر فعل يقع فيه الجميع يحرمك من 13نعمة
فيريرا يعلق على غضب بانزا بسبب تغييره أمام سيراميكا .. ماذا قال؟
مصر تُعزي جمهورية غانا في ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الأشانتي
مهرجان العلمين الجديدة.. تامر عاشور يشكر الشركة المتحدة وتذكرتي ايفنت

سعيد فراج   -  
تصوير محمد زاهر

حرص الفنان تامر عاشور، على توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقنواتها الفضائية التي تنقل الحفل ومهرجان العلمين الجديدة، مباشر للجمهور. 

كما وجهت تامر عاشور الشكر لـ تذكرتي ايفنت، على جمهورها المبذولة في تنظيم حفلات مهرجان العلمين الجديدة بشكل مبهر ومشرف لـ مصر. 

كما وجه تامر عاشور، الشكر لفرقته الموسيقية، في منتصف حفلته، ثم داعب جمهوره قائلا: «لا احنا مكملين للصبح انا بس حابب اشكر الفرقة الموسيقية من دلوقتي». 

يأتي حفل تامر عاشور، بمهرجان العلمين الجديدة 2025، ليكون الخامس بعد 4 حفلات جماهيرية ناجحة، حملت جميعها شعار كامل العدد، بداية من حفل الفنانة أنغام يوم 18 يوليو، التي افتتحت به فعاليات المهرجان، ثم حفل الفنان تامر حسني والمطرب الشامي يوم 25 يوليو، ثم حفل الهضبة عمرو دياب يوم 1 أغسطس الماضي، وأخيراً حفل الفنانة أصالة أمس الخميس 7 أغسطس.

تامر عاشور 

من جهة أخرى، طرح تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة الماضية، حيث يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

أغنية “هيجيلي موجوع”

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة “هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق”، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.

الأغنية صنعها 3 شباب من نجوم الموسيقى، هم: الشاعر محمود عليم والموزع عمرو الخضرى والملحن عمرو الشاذلى، واتسم أداؤهم فيها بالبساطة والسهولة جعلتها تجذب استماع الكثير من جمهور تامر عاشور داخل وخارج مصر.

وتعتبر أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 200 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية “هيجيلي موجوع”.

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025..إستفد من طاقتك الإبداعية اليوم

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. الثبات في مكانك يمنحك منظورًا أوسع

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. لا تستخف بالمشاعر العميقة

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. أحيانًا عليك أن تختار ما يخدمك فقط

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

