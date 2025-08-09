حميد الشاعري يشعل حفل العلمين بدويتوهات مع هيثم نبيل وسالي سليمان ودنيا عادل

أحيا النجم حميد الشاعري إحتفالية غنائية ضخمة بالعلمين الجديدة داخل جولف بورتو مارينا ضمن فعاليات مهرجان "بورتو بيتس"بحضور الآلاف من محبيه من مختلف الجنسيات العربية.



حضر حميد الشاعري بصحبة فرقته الموسيقية وكان في استقالهم منظم الحفل المنتج ياسر الحريري وافتتح وصلته الغنائية ب " يا غزالي" وسط تفاعل وهتافات إعجاب الجمهور بعدها انطلق ليقدم العديد من أغانيه الشهيرة المميزة بتوزيعات جديدة منها في سكون وروح السمارا .

وتزايدت أجواء البهجة والإثارة مع تقديم حميد لعدد من المفاجأت خلال وصلته الغنائية الرومانسية منها تقديمه لأغنية" تيجي نفرفش" التى قدمها بمشاركة ملحنها المطرب هيثم نبيل و زووم و أغنية "ما كنش كده" مع دنيا عادل بالإضافة الى "بتحبني" مع سالي سليمان التي خطفت أنظار الجمهور بآدائها المميز.