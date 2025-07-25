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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تيجوا نفرفش .. طرح ثاني أغاني حميد الشاعري على يوتيوب .. فيديو

حميد الشاعري
حميد الشاعري
سعيد فراج

طرحت مجموعة روتانا للموسيقى، اليوم الجمعة، أغنية "تيجوا نفرفش" للنجم حميد الشاعري، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية.  

"تيجوا نفرفش" تعد ثاني أغاني ألبوم حميد الشاعري مع روتانا، والتي يتناسب لونها مع أجواء إجازة الصيف، وتم تنفيذ الفيديو وطرحه تحت إشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

وتعاون "حميد" في الأغنية مع الشاعرة سارة سعيد، والملحن هيثم نبيل، والموزع زووم. 

وكانت أولى أغاني ألبوم حميد الشاعري مع روتانا لعام 2025 بعنوان "ده بجد" وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا عقب طرحها. 

حميد الشاعري - أغنية ده بجد 

وكان أحدث أغاني حميد الشاعري، هي أغنية “ده بجد”، التي تم طرحها في شهر يونيو الماضي. 

"ده بجد" من كلمات الشاعر السيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مؤمن ياسر، بينما تولى حميد الشاعري بنفسه مهمة الإشراف الفني والميكس والماستر، لتخرج الأغنية بروح متكاملة تعكس بصمته الفنية الفريدة.

وتقول كلمات الأغنية:

ده بجد... ولا بيتهيألي... أشوفك هنا قدامي

معقول... يتحقق اللي في بالي ده انت... ولا صورة في خيالي

طب كنت فين واراضيك فين... ده أنا كنت عايش بدور عليك

بسأل كمان في كل مكان... لو حد شافك ياخدني ليك

معقول أنا وإنت نرجع لبعض خلاص... والأحلى إن أنا وإنت بنفس الإحساس

حتى الملامح هي هي يا ناس... ولا كبرنا ولا اتأثرنا بالأيام

حميد الشاعري في حفل افتتاح المسرح الروماني بمارينا

وفي سياق نشاطه الفني المتزايد، يستعد حميد الشاعري لإحياء حفل افتتاح المسرح الروماني بمدينة مارينا، والمقرر إقامته يوم 11 يوليو 2025، تحت شعار "اختارنا لك"، ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني لصيف 2025.

ويشاركه في الحفل نخبة من نجوم جيله الذين ساهموا في تشكيل وجدان الجمهور خلال فترة التسعينيات، من بينهم هشام عباس، محمد فؤاد، وإيهاب توفيق، ويأتي الحفل بتنظيم المنتج وليد منصور وشركته Talent WM.

أول كليب بتقنية الذكاء الاصطناعي

وكان حميد الشاعري قد شوق جمهوره مؤخرًا بطرح تيزر الأغنية على منصاته الرسمية، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا، خاصة مع إعلان طرح الكليب الكامل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لأول مرة في مسيرته، ما زاد من ترقّب الجمهور لمشاهدته.

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