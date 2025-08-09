سند عائلة أشرف زكي.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

هنأت الفنانة روجينا، ابنتها بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورا لها في كل مراحلها العمرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت روجينا لـ ابنتها: “كل سنة وانتي فرحة قلبي، كل سنة وانتي سعادتك هي كل ما أتمنى في الحياة، كل سنة وانتي نجاحك هو مصدر فخري، فأنتِ أهم وأول إنجازاتي، كوني قوية فأنتِ سند عائلة أشرف زكي”.

أعمال روجينا

يُذكر أن روجينا شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “حسبة عمر”، الذي شارك في بطولته عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، على الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي، من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، وكان من الأعمال ذات الـ15 حلقة فقط.

وتناول قضية “حق الكد والسعاية”. وقد جسدت روجينا دور “سوسن”، المرأة التي تطالب بحقها في نصف ممتلكات زوجها بعد انفصالهما عقب زواج دام 20 عاماً، مما يسلّط الضوء على تحديات قانونية ومجتمعية تواجهها النساء بعد الطلاق.