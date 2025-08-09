شيرين: سمير غانم صاحب فضل كبير على فى المسرح

كشفت الفنانة شيرين عن مدى تأثير تعاونها مع الفنان سمير غانم فى بدايتها الفنية وتحديدا فى مسرحية “المتزوجون” التى حققت نجاحا كبيرا.

وقالت شيرين، إن الفنان الراحل سمير غانم هو صاحب الفضل في «صناعة» اسمها في المسرح، مشيرة إلى توجهها إلى التمثيل من خلال المعهد العالي الباليه.

وأوضحت شيرين خلال مقابلة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» عبر فضائية «ON E» عن معانتها في طفولتها من «الواسطة» في التليفزيون، قائلة: «كنت أذهب لأقف على باب استوديو 5 للمشاركة في برنامج الأطفال الخاص بماما سميحة، وفي كل مرة كان يتم تجاهلي، وأرجع أبكي في البيت».

شيرين تتحدث عن مرحلة الطفولة

وأشارت شيرين أنها اكتشفت أن جميع الأطفال الذين يقع الاختيار عليهم هم من أقارب العاملين في المبنى، معقبة: «كنت أتمنى أن ينظروا لي في التلفزيون وأن المخرج الراحل حسين كمال كان قد شاهدها في أحد عروض الباليه «عيون بهية»، وكان ينوي إسناد دور لها، وطلب منها حفظ النص وكتابته «مثل الواجب المدرسي»؛ لكن المشروع لم يكتمل.

وأضافت شيرين أن الفرصة الحقيقية سنحت لها بالصدفة عندما دخل وفد لا تعرفه إلى قاعة تدريب الباليه في المعهد، وشاهدوها ضمن المتدربات؛ ليتم استدعاؤها لاحقا من قبل عميدة المعهد، التي أبلغتها باختيارها للتمثيل وأنها كانت أصغر عضوة بفرقة باليه القاهرة؛ بسبب اجتهادها وتفوقها الدراسي، لافتة إلى تقاضيها مكافأة شهرية قدرها 9 جنيهات، بالإضافة إلى سفرها وهي صغيرة مع الفرقة إلى يوغوسلافيا وبلغاريا واليابان.