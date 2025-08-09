قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تعاقب إسرائيل بحذر.. وإنذار من الأونروا عن الأوضاع في غزة
اتكسرت 7 قطع.. تفاصيل إصابة شيرين الخطيرة في الركبة
العتبة وصلاح ويسرا.. السفير البريطاني يتغزل في مصر بعد انتهاء عمله بالقاهرة
أمريكا وأوكرانيا وحلفاء أوروبيون يجتمعون في بريطانيا قبل قمة ترامب وبوتين
التشكيل المتوقع.. تريزيجيه يقود الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري
تراجع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر
ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شيرين: سمير غانم صاحب فضل كبير على فى المسرح

شيرين
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة شيرين عن مدى تأثير تعاونها مع الفنان سمير غانم فى بدايتها الفنية وتحديدا فى مسرحية “المتزوجون” التى حققت نجاحا كبيرا. 

وقالت شيرين، إن الفنان الراحل سمير غانم هو صاحب الفضل في «صناعة» اسمها في المسرح، مشيرة إلى توجهها إلى التمثيل من خلال المعهد العالي الباليه.

وأوضحت شيرين خلال مقابلة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» عبر فضائية «ON E» عن معانتها في طفولتها من «الواسطة» في التليفزيون، قائلة: «كنت أذهب لأقف على باب استوديو 5 للمشاركة في برنامج الأطفال الخاص بماما سميحة، وفي كل مرة كان يتم تجاهلي، وأرجع أبكي في البيت».

شيرين تتحدث عن مرحلة الطفولة 

وأشارت شيرين أنها اكتشفت أن جميع الأطفال الذين يقع الاختيار عليهم هم من أقارب العاملين في المبنى، معقبة: «كنت أتمنى أن ينظروا لي في التلفزيون وأن المخرج الراحل حسين كمال كان قد شاهدها في أحد عروض الباليه «عيون بهية»، وكان ينوي إسناد دور لها، وطلب منها حفظ النص وكتابته «مثل الواجب المدرسي»؛ لكن المشروع لم يكتمل.

وأضافت شيرين أن الفرصة الحقيقية سنحت لها بالصدفة عندما دخل وفد لا تعرفه إلى قاعة تدريب الباليه في المعهد، وشاهدوها ضمن المتدربات؛ ليتم استدعاؤها لاحقا من قبل عميدة المعهد، التي أبلغتها باختيارها للتمثيل وأنها كانت أصغر عضوة بفرقة باليه القاهرة؛ بسبب اجتهادها وتفوقها الدراسي، لافتة إلى تقاضيها مكافأة شهرية قدرها 9 جنيهات، بالإضافة إلى سفرها وهي صغيرة مع الفرقة إلى يوغوسلافيا وبلغاريا واليابان.

الفنانة شيرين سمير غانم مسرحية "المتزوجون"

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

شيكو بانزا

مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله

أحمد عبدالعزيز

رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا

كيم جونج أون وابنته

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل عن وريثة الحكم في كوريا الشمالية

الاحتلال والاستيلاء على غزة

دول أوروبا الكبرى ترفض خطط نتنياهو لمحو الفلسطينيين

بوتين وترامب

الكرملين يكشف الهدف من قمة بوتين وترامب في ألاسكا

ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل

ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
لوك كاجوال.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
قوام رشيق.. شيماء سيف تثير الجدل بأحدث ظهور

شيماء سيف
اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

