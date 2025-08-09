ياسمين الخطيب عن سوزي الأردنية: لو خرجت واعتزلت هتكفل بدراستها

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب، دعمها الكامل للبلوجر والتيك توكر سوزي الإردنية بعد حبسها لمخالفة الاداب العامة.

وقالت ياسمين في منشورها: «لو سوزي الأردنية خرجت من الأزمة دي واعتزلت التيك توك وركزت في دراستها، أنا هاتكفل بمصاريف تعليمها».

وكانت قد عبرت الإعلامية ياسمين الخطيب عن تعاطفها الشديد مع التيك توكر سوزي الأردنية بعد إلقاء القبض عليها منذ أيام.

وكتبت الخطيب من خلال حسابها الشخصي فيسبوك: «لست متعاطفة مع العواطلية والشحاتين اللي قُبض عليهم، بعدما هبطت عليهم فجأة ثروات مشكوك في مصادرها من خلال تيك توك!»

وتابعت: «لكني متعاطفة مع سوزي الأردنية (رغم قرفي الشديد من سلوكها ومما تقدمه)... البنت دي صغيرة جدًا.. هي ضحية أهلها أولاً، ثم ضحية الناس اللي فهموها إن القرف اللي بتعمله ده حاجة حلوة».

واختتمت منشورها برسالة واضحة: «رأيي إن هي واللي في سنها بحاجة للنصح والتوجيه، وليس الحبس».



وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سوزي الأردنية صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداولها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وذلك في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.