بلاغات وتحقيقات.. القصة الكاملة لـ أم سجدة وسوزي الأردنية

تصدرت أسماء أم سجدة وأم مكة سوزي الأردنية صانعات المحتوي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد حالة الجدل التي تسببوا فيها، وإلقاء القبض عليهن بتهم خدش الحياء واستغلال الأطفال.

القصة الكاملة لـ أم سجدة وسوزي الأردنية

القصة بدأت عندما شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة ضد صانعات المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية بلاغات متزايدة من المواطنين تفيد بنشر محتويات "خادشة للحياء"، والتحريض على السلوكيات غير الأخلاقية، واستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية.

القبض على "سوزي الأردنية" في القاهرة الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط البلوجر المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، داخل أحد الأحياء بالقاهرة الجديدة، عقب بلاغات متعددة بشأن مقاطع فيديو نشرتها على منصات التواصل، وصفت بأنها منافية للآداب العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

حبس "أم سجدة" 4 أيام بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

كما أمرت نيابة المقطم بحبس البلوجر "أم سجدة" لمدة أربعة أيام وذلك على ذمة التحقيق، بعد اتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ ومشاهد خادشة للحياء بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح من خلال إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت النيابة التحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمة وعدد من المقاطع المصورة، مع تسريع التحريات الأمنية حول الواقعة.

القبض على "أم مكة" وزوجها بعد مشاجرة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي

كما ألقت قوة أمنية القبض على البلوجر "أم مكة" عقب مشاجرة نشبت بينها وبين مذيعة في إحدى القنوات الفضائية أثناء تسجيل حلقة من برنامج تلفزيوني بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وفي أثناء وجود زوجها لمساندتها داخل قسم شرطة ثالث أكتوبر، تبين أنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائي، ليتم التحفظ عليه وإحالته إلى النيابة المختصة.

ضبط صانعتَي محتوى من القاهرة والقليوبية بتهم خدش الحياء

وفي إطار ذات الحملة، ضبطت الأجهزة الأمنية سيدتين –ربتا منزل من محافظتي القاهرة والقليوبية– لنشرهما مقاطع فيديو تضمنت ألفاظًا خادشة وخروجًا على قيم المجتمع.

وبمواجهتهما، أقرتا بارتكاب الأفعال بهدف رفع نسب المشاهدة وجني الأرباح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.