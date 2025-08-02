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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد القبض على سوزي الأردنية و أم مكة و أم سجدة … خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

سوزي الأردنية و أم مكة و أم سجدة
سوزي الأردنية و أم مكة و أم سجدة
هاجر هانئ

في الساعات الماضية، أثارت قضية القبض على  بعض مشاهير السوشيال ميديا مثل سوزي الأردنية و أم مكة و أم سجدة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب محتواهم الغير لائق و الفيديوهات التي تحمل بعض الألفاظ و التصرفات التي تتناسب مع الذوق العام.


وفي سياق متصل قد تنبأت رحاب منيعم، خبيرة الأبراج عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بتعرض المشاهير خلال  الفترة المقبلة للعديد من المشاكل وذلك بسبب تراجع الكواكب.

كتبت رحاب منيعم:"تراجع الكواكب وعطارد تحديدا بيكون تراجع له دلالة كارمية يعني ممكن تدفع تمن كلمة كذبة سرقة افكار او سرقة فنية او تدفع تمن نميمة وشاية يعني بنحصد نتايج كلامنا ووعودنا."

تابعت:"طبيعي ده بيعتمد ع وضع عطارد بخريطتك والبيت اللي بيتراجع فيه وسنويتك وعلشان كده بتكون فترة كارمية غامقة على دماغ البعض والبعض لاء لان الفترات الكارمية بتختلف من شخص للأخر بسهولة جدا بتنتشر الاشاعات بسبب إن الأشخاص بتنقل من غير وعي فانتبهوا لكل كلمة بتسمعوها لأن فعليا بتكون مليانة اخبار مغلوطة سواء على المستوي العام أو الاشخاص في نفس الوقت بتكون فترة انكشاف وفضح الكذب خاصة في أغسطس."

أضافت:"مع تراجع عطارد انتبهوا الكارما الكلمة الإساءة للآخرين خاصة المشاهير على صفحاتهم وسرقة الافكار و المحتوي لأن عطارد متراجع في الاسد بيت الشهرة المشاهير وبالتالي هنسمع فضايح بالجملة عن مشاهير..انتبهوا للتنمر والاذي اللفظي لإنه هيرجع وتتواجه ويتردلك تاني بعد استقامة عطارد."

سوزي الأردنية خبيرة الأبراج رحاب منيعم خبيرة الأبراج الكواكب أم مكة أم سجدة

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