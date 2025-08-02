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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فيديوهات غير لائقة و تشويه صورة المصريين… من هي أم سجدة بعد إلقاء القبض عليها؟

أم سجدة
أم سجدة
هاجر هانئ

تصدرت أم سجدة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك عقب الإعلان عن القبض عليها بتهم تتعلق بنشر محتوى غير لائق على منصات السوشيال ميديا.

من هي أم سجدة؟

وتعرف أم سجدة بأنها ربة منزل من  القاهرة، اشتهرت بأسلوب شعبي ساخر على منصة ال تيك توك، وحققت شهرة واسعة بسبب فيديوهاتها المثيرة للجدل التي اعتبرها الكثير  تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، إلى جانب ظهورها بملابس اعتبرها البعض غير مناسبة، وتصرفات وصفوها بأنها غير لائقة.

قد قررت النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بعد توجيه بلاغات تتهمها بالإساءة إلى المجتمع ونشر محتوى يخالف القيم والأخلاق العامة.

وخلال التحقيقات، أقرت أم سجدة بأنها كانت تهدف من خلال تلك الفيديوهات إلى جذب الانتباه وزيادة المشاهدات من أجل تحقيق أرباح مادية.


 

مواقف غير لائقة ل أم سجدة

وأثار سفرها من قبل  إلى دبي موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل، بعد نشرها مقاطع فيديو ظهرت فيها وهي تتعامل بسذاجة مع طاقم الطائرة، وتتحدث بصوت عالي ما اضطر بعض الركاب إلى مساعدتها في الترجمة.

كما لاقت انتقادات لاذعة بسبب ظهورها في شوارع دبي بطريقة اعتبرها البعض غير لائقة، وارتدائها مشغولات ذهبية ملفتة، الأمر الذي دفع الكثيرين للتشكيك في مصادر دخلها.


ومن أبرز اللقطات التي أثارت الجدل، مقطع ظهرت فيه أمام برج خليفة تقول: أنا أم سجدة فواتشح، ما دفع المتابعين إلى اتهامها بتشويه صورة المصريين في الخارج.


 

يذكر أن أم سجدة سبق وأن أثارت الجدل بظهورها في فيديو شهير مع مصفف شعر وهي تطلب صبغ شعرها بلون أصفر فاقع، مستخدمة عبارتها الشهيرة: “فواتشح يا وحيد”، والتي ساهمت في انتشارها على نطاق واسع.

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